De technische afdeling van de FIA is ieder raceweekend druk bezig met het onderzoeken of alle Formule 1-auto's voldoen aan de reglementen. Wordt er een illegaal foefje gevonden, dan levert dat een diskwalificatie op. Na iedere Grand Prix wordt tevens, op willekeurige basis, een deelnemer uit de top tien uitgekozen voor een extra inspectie. De autosportbond vertelt wat er bij de McLaren van Lando Norris is gecontroleerd na Japan.

De technische reglementen van het F1-seizoen 2025 bestaan uit maar liefst 179 A4'tjes. Er zijn dus ontzettend veel regels waar de teams zich aan moeten houden om hun bolide door de keuring te laten komen zonder enige problemen. Soms gaat dat fout met een diskwalificatie tot gevolg - denk daarbij aan de Ferrari's in China. Wat onder meer gecontroleerd wordt zijn de hoogtes van de vleugels, monsters van de brandstof en motorolie, de bandenspanning, slijtage van de vloer, het vermogenslimiet van de MGU-K en nog veel meer. Dit gebeurt allemaal onder leiding van Jo Bauer, de Formule 1-afgevaardigde van de technische afdeling van de FIA. Vanwege het aantal werknemers dat de autosportbond heeft en het gebrek aan tijd om alles bij iedereen te controleren, kiest de FIA willekeurig één wagen uit de top tien uit om aan een extra inspectie te onderwerpen. De technische keuring moet altijd binnen enkele uren gebeurd zijn, want het F1-circus moet altijd op zondagavond, of op zijn laatst op maandagochtend, de paddock hebben verlaten.

Artikels 8.2 en 8.5.1

Norris bleek na de Grand Prix van Japan de uitverkorene. De Brit was als tweede gefinisht op Suzuka, vlak achter Max Verstappen, en zijn McLaren werd door de FIA onder de loep genomen. De focus werd gelegd op de software aan boord, configuraties en gelogde data.

Betreffende artikel 8.2 van het technisch reglement, dat gaat over de inspectie van de software en elektronica, werden er softwareprogrammabestanden geüpload vanuit de ECU, een standaardonderdeel in een F1-auto dat door de FIA wordt geleverd. Deze werden vergeleken met de bestanden die ingeleverd waren door het team voor de homologatie van de McLaren. Ook bestanden gerelateerd aan de elektronica werden gecheckt op configuraties van de Controller Area Network (CAN), een vorm van communicatie in de ECU.

Betreffende artikel 8.5.1 van het technisch reglement, dat gaat over het verzamelen van digitale gegevens, werd de papajakleurige MCL39 gecontroleerd op de connectie die er altijd moet zijn tussen de auto en de FIA om de data uit te wisselen. De telemetrie en de configuraties ervan die door het team eerder waren ingeleverd, werden vergeleken met de data die de FIA had ontvangen. De autosportbond zoekt naar verschillen in de opgeslagen data van het team en de ontvangen data bij hunzelf om zo mogelijke fouten of trucjes te ontdekken.

Alle onderdelen die werden geïnspecteerd op de McLaren van Norris, voldeden aan de technisch reglementen van 2025. Het komt zeer zelden voor dat de FIA een foefje vindt in deze extra inspecties.

