Robert Reid heeft zijn ontslag bij de FIA aangekondigd. Hij besloot zijn rol als plaatsvervangend president op te geven vanwege de controversiële gang van zaken bij de internationale autosportbond, waar Mohammed Ben Sulayem aast op een machtsgreep.

Ben Sulayem probeert de macht van de ethische commissie evenals van functionarissen in te dammen. De bevoegdheid om ethische kwesties rondom de FIA-president te onderzoeken zou alleen nog liggen bij president van de senaat Carmelo Sanz De Barros, de rechterhand van Ben Sulayem, en niet meer bij de ethische commissie. Tevens eist de FIA dat haar leden geheimhoudingsverklaringen tekenen. Onder meer Reid en Motorsport UK-voorzitter David Richards gaven hier geen gehoor aan, omdat ze willen dat de FIA transparant moet blijven. Ze werden buitengesloten van de World Motor Sport Council, het comité dat belangrijke zaken in de autosport bespreekt. Dat gaat tegen de FIA-statuten en de Franse wet in. Reid vertrekt nu als deputy president, vanwege "de alarmerende groei van kritische beslissingen die werden gemaakt zonder enig proces of goed overleg."

De maat is vol voor Reid

"Toen ik deze rol aannam, was het om de leden van de FIA te dienen en niet om macht te dienen", laat Reid in een statement weten. "In de loop der tijd heb ik een gestage uitholling gezien van de principes die we beloofd hadden hoog te houden. Beslissingen worden achter gesloten deuren genomen, waarbij de structuren en mensen die de FIA ​​vertegenwoordigt, worden omzeild. Mijn ontslag gaat niet over persoonlijkheden, maar over principes. De motorsport verdient leiderschap dat verantwoordelijk, transparant en door de leden gedreven is. Ik kan niet langer, te goeder trouw, deel uitmaken van een systeem dat die waarden niet weerspiegelt."

Ben Sulayem heeft tijdens de afgelopen winterstop plotseling de controle overgenomen voor de promotie van het FIA World Rallycross Championship. "Het was een actie die zonder de goedkeuring van de senaat of the World Council werd genomen. Dat brengt juridische risico's met zich mee volgens de mededingingswetgeving van de Europese Unie", legt Reid uit over wat voor hem de druppel was om op te stappen. De Schot beschrijft het als "de definitieve schending van het vertrouwen en de eerlijke rechtsgang".

