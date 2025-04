Mohammed Ben Sulayem is beschuldigd van een soort machtsgreep binnen de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De president is meermaals bekritiseerd voor de gang van zaken bij de autosportbond, vooral door Motorsport UK-voorzitter en World Motor Sport Council-lid (WMSC) David Richards. Hij waarschuwt nu in een open brief dat deze verschuiving van het morele kompas niet toegelaten mag worden.

Tijdens de winterstop was de FIA in opdracht van Ben Sulayem bezig met het proberen in te dammen van de macht van de ethische commissie evenals van functionarissen. Onder andere Robert Reid, de plaatsvervangend president op het gebied van sport bij de FIA, en Richards mochten in februari niet aanwezig zijn bij de WMSC, het comité dat vier keer per jaar bij elkaar komt om belangrijke zaken, zoals regelwijzigingen en kalenders, te bespreken, ondanks dat de statuten van de FIA ​​aangeven dat leden van de WMSC "elke vergadering mogen bijwonen" en "stemrecht hebben". Ben Sulayem had Reid, Richards en meer niet toegelaten bij de WMSC, omdat ze geen geheimhoudingsverklaring wilden tekenen.

FIA-manager begrijpt Richards niet

Richards waarschuwt dat het compleet de verkeerde kant op gaat bij de FIA. Alberto Villarreal, de algeheel manager van de autosportbond, heeft op de brief van Richards gereageerd: "De FIA heeft procedures om vertrouwelijke informatie te beschermen, zoals geheimhoudingsverklaringen, en die maken standaard deel uit van zakendoen. Het ongeoorloofd delen van informatie beschadigt de FIA niet alleen, maar ondermijnt ook onze mogelijkheid om onze missie met clubleden te vervullen, die als doel hebben deelname aan de motorsport te vergroten, de toegankelijkheid te verbeteren en innovatie te stimuleren in de sport waar we van houden." Villarreal legt uit niet te begrijpen waarom Richards zo tegen geheimhoudingsverklaringen is. "Ik vertrouw erop dat u geen redelijk bezwaar kan hebben tegen een afspraak die de bestaande taken van vertrouwelijkheid simpelweg versterken."

David Richards

Spreekverbod

Richards heeft op zijn beurt antwoord gegeven op de brief van Villarreal. "Wat teleurstellend is in deze brief van Alberto, is de minachting voor de zeer reële zorgen die niet alleen door mij, maar door een groeiend aantal mensen zijn geuit, namelijk dat het bestuur en de constitutionele organisatie van de FIA ​​steeds minder transparant worden en de macht in de handen van de president alleen concentreren", waarschuwt de Brit opnieuw. "Mijn huidige probleem betreft de vereiste om een ​​gewijzigde geheimhoudingsverklaring te ondertekenen die geen duidelijke procedure bevat voor het beoordelen van een overtreding noch een onafhankelijk proces in geval van een geschil. Ik blijf bij mijn standpunt dat dit in feite een 'spreekverbod' is, en toch worden deze punten door Alberto simpelweg weggewuifd. Bovendien is de daaropvolgende actie om mij uit te sluiten van de WMSC-bijeenkomst in strijd met de statuten van de FIA ​​en onrechtmatig volgens de Franse wet. We kunnen niet toestaan ​​dat het morele kompas van onze leiders verschuift en elk verzoek om transparantie en open debat zomaar wordt afgewezen."

