De FIA heeft samen met het team van McLaren en Deloitte UK het 'Circularity Handbook' gepresenteerd. Het is ontworpen om de duurzame ontwikkeling binnen de Formule 1 te bevorderen, met name op het gebied van de ontwikkeling en productie van de wagens.

Waar de koningsklasse voorheen het imago had van ronkende motoren en benzineverslindende power units, ligt vandaag de dag de nadruk op duurzame ontwikkeling. Volgend jaar gaat het nieuwe reglement namelijk in werking, en de power unit zal dan bijvoorbeeld al op honderd procent duurzame brandstoffen rijden. Het handboek moet de volgende stap zijn in de richting van een groenere sport.

Groenere Formule 1

Het handboek zal dienen als handleiding voor de teams om hun circulariteit in kaart te brengen. Daarnaast zijn er drie duidelijke doelen voor het handboek. Zo is het een stappenplan om gegevens te verzamelen en in te schatten, zodat ontbrekende informatie kan worden aangevuld. Ook wordt uitgelegd welke materialen circulair zijn en worden er instructies gegeven over hoe één maatstaf kan worden gehanteerd om circulariteit te berekenen. Daarnaast benadrukt de FIA dat met het handboek wordt voldaan aan één van de pijlers van de Formule 1: innovatie. Het team van McLaren was de eerste organisatie die de 3-sterren milieuaccreditatie behaalde bij de internationale autosportbond.

FIA wil duurzaamheid verbeteren

De directeur van de eenzitters, Nikolas Tombazis, legt uit: "De FIA zet zich in om duurzame praktijken in de autosport en mobiliteit te verbeteren, en technische innovaties zijn hierbij van groot belang. Daarom hebben we dit baanbrekende onderzoek laten uitvoeren, waarmee Formule 1-teams praktijken kunnen toepassen en meten die de milieubelasting van de sport verminderen."

McLaren ziet groene missie, zonder prestatieverlies

Kim Wilson, directeur Duurzaamheid bij McLaren Racing, sluit zich bij Tombazis aan en legt het perspectief voor de teams uit: "Door de circulaire economie toe te passen, kunnen teams hun milieubelasting verminderen en innovatie in de Formule 1 stimuleren. We hebben de productie van onze F1-auto als een belangrijke kans gezien om onze milieubelasting te verbeteren en vooruitgang te boeken in het behalen van onze duurzaamheidsdoelen. Dit Handboek is een cruciale stap om dat te bereiken. Als we alle teams kunnen aanmoedigen om hun circulariteit te meten, kunnen we samen de technische regels beïnvloeden om de duurzaamheid te verbeteren zonder de prestaties in gevaar te brengen."

