Yuki Tsunoda staat voor zijn tweede weekend bij het team van Red Bull Racing en hoopt aankomende dagen weer stappen te zetten in zijn carrière bij het topteam. Hij geeft aan zijn ogen uit te kijken bij Max Verstappen en zijn bijzondere set-ups, al heeft hij wel het gevoel meer te kunnen gaan brengen dan zijn voorgangers.

Tsunoda debuteerde officieel bij Red Bull Racing tijdens de Grand Prix van Japan. Hoewel hij vooraf hoopte op punten of zelfs een podium, reflecteerde hij kritisch op zijn eigen prestatie en erkende dat er werk aan de winkel is. Hij eindigde als twaalfde, terwijl teamgenoot Max Verstappen de enige puntenscoorder was voor Red Bull. "Het ging beter dan verwacht. Er waren veel ups en downs, maar dat is logisch aangezien ik nog steeds bezig ben om de auto te leren kennen. Ik heb van sessie tot sessie heel veel geëxperimenteerd met de afstelling, maar er waren veel rode vlaggen waardoor we minder tijd hadden om daar goed mee bezig te zijn", blikt de Japanner terug tegenover Motorsport.com.

Artikel gaat verder onder video

Gevoel is oké

Tsunoda vervolgt: "En helaas kwam er tijdens de kwalificatie iets naar voren wat ik niet verwachtte. Daardoor leverde de kwalificatie niet het gewenste resultaat op. "Maar ik heb veel geleerd, wat positief is voor de toekomst. Wat betreft het gevoel in de auto, dat is oké. Het is te vroeg om te zeggen of ik er comfortabel mee kan rijden of niet, maar ik denk wel dat ik met deze balans kan omgaan, wat hetgeen is waar de meeste anderen tot dusver mee worstelden", zo stelt hij met een kleine sneer naar zijn voorgangers.

Ongeloof om Verstappen

Toch is die set-up nog wel een dingetje: "We probeerden in de simulator een iets andere kant op te gaan met de afstelling dan China, in een poging de achterkant van de auto meer tot rust te brengen. Aan het einde van de simulatorsessies had ik een set-up die goed aanvoelde. Max had ook een vrij positief gevoel in de simulator, dus hij begon het weekend met een afstelling die mij ook wel beviel. Alleen was ik iets extremer gegaan, wat niet goed uitpakte. De afstelling van Max werkte dus beter. Maar in de simulator voelde ik al dat bij de set-up van Max de achterkant erg tricky is. Het is ongelofelijk hoe hij met die afstelling kan omgaan."

Gerelateerd