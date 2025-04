Richard Hopkins, Head of Operations bij Red Bull van 2013 tot en met 2015, denkt dat Aston Martin het voor elkaar kan krijgen om Max Verstappen te verleiden, als Adrian Newey erbij betrokken wordt.

Max Verstappen wordt de afgelopen maanden regelmatig aan een overstap naar Aston Martin gelinkt. Red Bull Racing heeft het wind momenteel niet in de zeilen, en met Honda als motorleverancier vanaf 2026, de komst van Adrian Newey en de eindeloze zakken van Lawrence Stroll, lijkt Aston Martin een steeds serieuzere kanshebber te worden wat betreft de dienst van de viervoudig wereldkampioen. "Eerlijk gezegd denk ik dat Verstappen door Aston Martin verleidt kan worden, als Adrian Newey erbij betrokken is", vertelt Richard Hopkins in gesprek met Prima Casino. "Ik ben geen gokker, maar overal waar Adrian is geweest, volgende succes. Hij is zijn magie niet verloren. Dat denkt niemand."

Kan Aston Martin Verstappen verleiden

Hopkins vervolgt: "Hij is nog steeds prima in staat resultaten te leveren. Adrian is een stil figuur: veeleisend, maar niet luidruchtig. Hij slaat niet met zijn vuist op tafel, maar zijn aanwezigheid en reputatie creëren een onuitgesproken verwachting. Mensen hebben veel respect voor hem. Hij is een artiest. Ik heb hem goed leren kennen, maar iedere keer dat ik zijn kantoor binnenstapte, voelde het alsof ik een held ontmoette. Maar succes draait niet om één persoon. Alleen Adrian Newey bij Aston Martin hebben, zal niet genoeg zijn. Je hebt de juiste infrastructuur, mensen en omgeving nodig. Toen ik bij Red Bull kwam, was ik alleen een deel van de puzzel. Dat geldt ook bij Aston. Maar Adrian bij Aston kan ervoor zorgen dat anderen zich aangetrokken voelen, net zoals hij mij naar Red Bull trok."

Nalatenschap Verstappen

"En Max? Misschien is hij ook in de verleiding. Misschien niet meteen, misschien alleen als er nog een aantal sleutelfiguren op hun plek zitten, maar Adrian heeft dat effect. Mensen volgen hem. En laten we niet vergeten dat Lawrence Stroll het budget heeft om het te laten gebeuren. Geld speelt geen rol. Maar het gaat Max niet alleen om het geld. Het draait om nalatenschap, om naar een team als Aston Martin te gaan en winnaars van ze te maken. Net als Lewis hoopt bij Ferrari. Max wil misschien de kans om te kunnen zeggen: ze zijn nu de beste, en ik heb ze geholpen daar te komen."

