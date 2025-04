In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat Max Verstappen de eerste vrije training in Bahrein zal overslaan en dat Red Bull een rookie gaat inzetten. Daarnaast heeft Formule 1-commentator Olav Mol gezien dat McLaren in Japan nog altijd gebruik maakt van de flexibele achtervleugel en dr. Helmut Marko vertrouwt de simulator van het Oostenrijkse team niet meer. Dit is de GPFans Recap van woensdag 9 april.

Verstappen niet aanwezig bij persconferentie in Bahrein, deze coureurs wel

Het duo van Red Bull Racing zal zich op donderdag niet melden bij de FIA-persconferentie in Bahrein. Uiteraard zullen Yuki Tsunoda en Max Verstappen zich wel bij de internationale pers melden. Lezen wie er wel plaatsnemen bij de persconferentie in Bahrein? Klik hier!

'FIA roept motorleveranciers in Bahrein bij elkaar voor spoedbijeenkomst'

De FIA heeft de vijf motorleveranciers uit de Formule 1 bijeengeroepen voor een speciale bijeenkomst, aanstaande vrijdag in Bahrein, over de power units die vanaf 2026 worden gebruikt. Er wordt momenteel ook gesproken over de mogelijke terugkeer van de V10-motoren, en de FIA wil in Bahrein knopen doorhakken, zo meldt Auto Motor und Sport. Alles lezen over de bijeenkomst van de FIA? Klik hier!

Mol wijst FIA op overduidelijk gebruik flexibele achtervleugel McLaren

Formule 1-commentator Olav Mol begrijpt niets van het beleid van de FIA rondom de flexiwings. De internationale autosportbond is via allerlei technische richtlijnen bezig om de flexibele vleugels aan te pakken en op X ziet Mol overduidelijk bewijs van het gebruik ervan. Lezen wat Olav Mol precies heeft te zeggen over de achtervleugel van McLaren? Klik hier!

Verstappen mist VT1 in Bahrein: Iwasa neemt plek in

Max Verstappen zal de eerste vrije training voor de GP van Bahrein aan zich voorbij laten gaan. Het team van Red Bull Racing heeft ervoor gekozen om de Japanse rookie Ayumu Iwasa de kans te geven om meters te maken in de RB21. Een verplichting vanuit de reglementen om rookies de kans te geven in vrije trainingen. Alles lezen over de rookie die in de wagen van Verstappen gaat plaatsnemen? Klik hier!

Marko ziet simulator Red Bull niet werken: 'Max kan beter op eigen ervaring vertrouwen'

Dr. Helmut Marko is helemaal klaar met de simulator van Red Bull Racing. De correlatie tussen wat er in de fabriek gebeurt en hoe het daadwerkelijk op de baan uitpakt, wijkt volgens de adviseur van het merk te vaak af. Ook in Japan was dat volgens Marko het geval, die Verstappen het advies gaf om de data even links te laten liggen. Lezen welke klachten Marko heeft over de simulator? Klik hier!

