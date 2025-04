Max Verstappen zal de eerste vrije training voor de GP van Bahrein aan zich voorbij laten gaan. Het team van Red Bull Racing heeft ervoor gekozen om de Japanse rookie Ayumu Iwasa de kans te geven om meters te maken in de RB21. Een verplichting vanuit de reglementen om rookies de kans te geven in vrije trainingen.

De teams en coureurs zijn inmiddels al goed bekend met het Bahrain International Circuit, daar er in februari al drie testdagen hebben plaatsgevonden. Het is een slimme zet van Red Bull om Iwasa, die sinds 2021 onderdeel is van het opleidingsteam van de formatie uit Milton Keynes, ervaring te laten opdoen. De training is een mooie kans voor de Japanner om zijn kunsten te vertonen en ervaring op te doen in het Formule 1-kader. Verstappen komt later die dag wel weer in actie, dan tijdens de tweede vrije training.

Japanse line-up

Iwasa is geen onbekende meer in de Formule 2, al wist hij daar de titel niet te pakken. Vorig jaar eindigde hij als vijfde in de Japanse Super Formula, waar hij wel de eretitel 'rookie van het jaar' wist te pakken. Eerder mocht hij al in Suzuka voor de Racing Bulls rijden, maar dit is zijn eerste officiële optreden voor Red Bull Racing in een Formule 1-weekend. Met Iwasa en Yuki Tsunoda heeft men in de eerste vrije training van de GP van Bahrein dus een volledig Japanse line-up.

Rookies verplicht

Verstappen is overigens niet de enige die een sessie moet missen. Ook andere teams zoals Williams, Aston Martin en Haas F1 kiezen ervoor om hun rookies de kans te geven om ervaring op te doen. Het past allemaal in de huidige regelgeving van de Formule 1, die voorschrijft dat rookies vaker de kans moeten krijgen om in vrije trainingen te rijden. Formule 1-teams moeten volgens de regels dit jaar minstens vier keer een rookie de kans geven om in een vrije training te laten rijden, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Het wordt interessant om te zien hoe die jonge coureurs zich ontwikkelen in de aankomende races.

In the RB21 for FP1 👏 @ayumuiwasa_cars will drive Max’s car for the first session of the #BahrainGP weekend 🇧🇭#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/v0Uic8PvRI — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 9, 2025

