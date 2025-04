Dat je een streepje voor hebt met de snelste auto op de grid is een cliché, maar het hebben van een uitstekende band met je team is van groot belang. In een jaar waarin McLaren de toon lijkt te gaan zetten, kan juist de veerkracht van het team én hun coureur het verschil maken – in dit geval bij Max Verstappen en Red Bull Racing.

Nadat de geruchten losbarstten over een mogelijk vertrek van Verstappen bij 'zijn' Red Bull, liet de Nederlander op Suzuka maar weer eens zien waarom hij en zijn team nog lang niet zijn afgeschreven. De overwinning in Japan was niet alleen zijn eerste van het seizoen, maar ook een krachtig signaal aan iedereen: Verstappen en Red Bull zijn nog lang geen vergane glorie. Ondanks dat de RB21 momenteel niet als de dominante auto wordt gezien ten opzichte van de McLarens, wist Verstappen zich toch tot winnaar te kronen tijdens de GP.

Vertrouwen in team

Zijn boodschap via de boordradio sprak boekdelen: “Wat een geweldig weekend. We geven nooit op.” Het was niet alleen een emotionele ontlading voor de coureur zelf, maar ook voor het team, dat na een moeizame seizoensstart eindelijk de vruchten plukte van het harde werken en de technische aanpassingen aan de RB21. Verstappen gaf zelf aan dat hij zich “één met de auto” voelde – een veelzeggend teken dat de samenwerking tussen rijder en machine weer op het juiste spoor zit.

