Helmut Marko begrijpt naar eigen zeggen niet waarom McLaren er in Japan niet voor koos om Oscar Piastri en Lando Norris van positie te laten wisselen, om de Australiër een kans te geven Max Verstappen voorbij te gaan.

De Grand Prix van Japan kende een verrassende winnaar. Max Verstappen verreed een foutloze rit en wist na een geniale kwalificatie op zaterdag, op zondag van start tot finish Lando Norris en Oscar Piastri achter zich te houden. Norris, rijdend op de tweede plaats, reed vrijwel constant op ongeveer een seconde van de viervoudig wereldkampioen, maar tot een aanval kwam het nooit. Daar moet bij gezegd worden dat inhalen op het nieuw geasfalteerde Suzuka ontzettend lastig bleek voor alle coureurs.

Artikel gaat verder onder video

Geen teamorders McLaren

Piastri wist op zijn beurt Norris tot op een paar tienden te volgen, en deelde hier en daar wat speldenprikjes uit. Op een gegeven moment liet de Australiër weten dat hij het idee had dat hij de snelheid had om Verstappen in te halen, maar McLaren besloot geen teamorders door te voeren. Piastri werd dus niet langszij gelaten door Norris, waardoor hij moest tekenen voor de derde plaats. Piastri vertelde na afloop die beslissing te begrijpen, en liet optekenen dat hij zich op zaterdag dan maar beter had moeten kwalificeren.

Nieuwe papaja-regels?

Helmut Marko houdt er echter een andere mening op na: "Ze bepalen zelf welke strategie zij kiezen", klonk het na afloop tegenover de aanwezige media in Japan. "Het leek erop dat Piastri de snellere coureur was. Het blijft natuurlijk de vraag of hij Max had kunnen inhalen, want dat was op dit circuit een ander verhaal. Maar misschien zijn dit de nieuwe papaja-regels. Wij zouden de coureurs omgewisseld hebben, maar McLaren heeft hun eigen richtlijnen."

Gerelateerd