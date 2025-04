Max Verstappen wist zondag na een zeer knappe rit de Grand Prix van Japan op het thuisfront van Honda, de renstal waar de Nederlander zoveel successen mee boekte, te grazen te nemen. Na afloop had hij dan ook een mooi cadeau over voor Koji Watanabe, president van Honda Racing Corporation.

De Grand Prix van Japan werd zondag een prooi voor Verstappen. Vaak weet de Nederlander de prestaties van zijn materiaal te maximaliseren, maar eerder op zaterdag in Suzuka wist hij iets neer te zetten wat toch heel weinig mensen voor mogelijk hadden gehouden. Na een zinderend rondje over het circuit van Suzuka, wist de viervoudig wereldkampioen zijn auto tegen alle verwachtingen in op pole position te posteren, waarmee hij de McLaren-coureurs toch enigszins verbouwereerd achterliet. Op zondag trok hij die lijn uitstekend door.

Cadeau aan Watanabe

In een race die verder niet zo spectaculair werd als we gehoopt hadden, gaf Verstappen eigenlijk geen seconde de controle over de wedstrijd weg. Uiteindelijk betekende het dat hij dus voor de vierde keer op rij won in Japan en dus het ideale afscheidscadeau voor het na dit jaar écht vertrekkende Honda wist te realiseren. 'Het betekent veel voor me om hier te winnen met Honda. Het zat in m'n achterhoofd de laatste paar ronden: het zou een mooi vaarwel zijn om hier voor de laatste keer te winnen met Honda, na alles wat we hebben bereikt", zei hij eerder. Om de prachtige samenwerking in Japan nog te bezegelen, gaf hij zijn speciale helm van de race in het Aziatische land als geschenk aan Watanabe.

