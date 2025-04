Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Bahrein

Nadat de race in Japan is afgevlagd, maakt de Formule 1 zich op voor de tweede race van de triple header: de Grand Prix van Bahrein. De teams bereiden zich daarmee voor op ronde vier van het wereldkampioenschap Formule 1.

De Grand Prix van Bahrein was jarenlang de traditionele seizoensopener in de Formule 1. Dit jaar is dat anders, want het seizoen begon in Melbourne – een locatie die in de jaren negentig ook al bekendstond als vaste opener. De verschuiving heeft te maken met de Ramadan, die dit jaar samenviel met het oorspronkelijke openingsweekend in Bahrein. De testdagen voorafgaand aan het seizoen werden echter nog wel verreden op het Bahrain International Circuit.

Bahrain International Circuit

Sinds 2004 staat Bahrein vast op de Formule 1-kalender. Het circuit is 5,4 kilometer lang, telt acht bochten en heeft drie DRS-zones. Pedro de la Rosa heeft nog altijd het ronderecord in handen, met een tijd van 1:31.447, gereden in 2005. Aankomend weekend wordt de race verreden over 57 ronden.

Tijdschema Grand Prix van Bahrein

Waar we de afgelopen drie raceweekenden vooral nachtelijke sessies kenden, is het voor Nederlandse Formule 1-fans in Bahrein wat gunstiger. Het tijdsverschil bedraagt namelijk slechts één uur. Op vrijdag 11 april begint om 13:30 uur (Nederlandse tijd) de eerste vrije training, gevolgd door de tweede training om 17:00 uur. Zaterdag 12 april vindt om 14:30 uur de derde en laatste vrije training plaats, waarna om 18:00 uur de kwalificatie begint. De Grand Prix van Bahrein start op zondag 13 april om 17:00 uur.

Overzicht tijden raceweekend Bahrein

Vrijdag 11 april

13:30 uur: eerste vrije training

17:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 12 april

14:30 uur: derde vrije training

18:00 uur: kwalificatie

Zondag 13 april

17:00 uur: Grand Prix van Bahrein

