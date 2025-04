Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is van mening dat het optreden van Max Verstappen in de Grand Prix van Japan verder onderstreept dat de Nederlander momenteel de beste ter wereld is.

Max Verstappen ving de Grand Prix van Japan aan vanaf pole position, nadat hij op zaterdag één van zijn beste kwalificaties ooit verreed. De viervoudig wereldkampioen kwam goed weg bij de start en maakte 53 ronden lang geen enkele fout. Lando Norris zat de hele race lang vlak achter de Red Bull, met Oscar Piastri daar weer op het vinkentouw. Verstappen hield zijn hoofd bijzonder cool en wist zodoende op zeer indrukwekkende wijze als eerste over de streep te komen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen de beste ter wereld

"Wat een race", vertelt Christian Horner na afloop. "Een indrukwekkende rit van de kop af zorgde voor de vierde opeenvolgende overwinning in Suzuka voor Max, het team en natuurlijk onze motorpartner Honda, aan wie we onze dank en waardering verschuldigd zijn voor hun steun door de jaren heen. In werkelijkheid werd het harde werk echter gisteren al geleverd. Dit moet wel een van de beste weekenden in Max' carrière zijn, een weekend dat verder onderstreept dat Max de beste ter wereld is op dit moment."

Solide prestatie Tsunoda

De Red Bull Racing-teambaas vervolgt: "Suzuka is een circuit waar een coureur het verschil maakt en wat heeft Max geleverd. Evenzo moet het eerbetoon ook naar het engineeringteam gaan voor het omdraaien van de situatie na vrijdag en het samen pushen om de klus te klaren. Het was een solide prestatie van Yuki. Door de aard van de race was inhalen lastig, maar hij maakte nog steeds terrein goed en zal alleen maar beter worden naarmate hij zich de komende races verder in het team settelt."

Gerelateerd