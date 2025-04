McLaren-teambaas Andrea Stella legt uit waarom de formatie tijdens de Grand Prix van Japan besloot om Oscar Piastri niet voorbij te laten gaan aan Lando Norris, in een poging de leiding in de wedstrijd over te nemen van Max Verstappen.

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Japan op indrukwekkende wijze op zijn naam geschreven. De Nederlander had 53 ronden lang twee McLaren's in zijn spiegels, maar bood geen enkele mogelijkheid voor een inhaalactie. Lando Norris reed constant op P2, met teammaat Oscar Piastri vlak daarachter. Piastri leek op een gegeven moment aanzienlijk sneller dan Norris, en vroeg - in niet zoveel woorden - aan het team of ze van positie konden wisselen, zodat hij een poging kon wagen Verstappen te achterhalen. McLaren ging hier niet op in.

Artikel gaat verder onder video

Lastig om extra snelheid te gebruiken

"Ik denk dat we een paar tienden per ronde sneller waren dan Red Bull, maar het was erg lastig om die extra snelheid in de race te gebruiken, zeker op een circuit waar inhalen zo lastig is gebleken", vertelt teambaas Andrea Stella na afloop van de race bij Viaplay: "De kwalificatie is cruciaal geweest. Zelfs tijdens de pitstops was er niet veel actie te zien. Dit circuit was altijd ontzettend zwaar voor de banden, zelfs vorig jaar nog. Vandaag was het ineens een eenstopper - een hele makkelijke eenstopper zelfs."

Geen teamorders

Stella vervolgt: "Het was een terechte opmerking van Oscar. In werkelijkheid probeerde Lando dichter bij Max te komen, zijn banden vervolgens even af te laten koelen, en het daarna nog eens te proberen. Maar steeds als je ongeveer een seconde achter je voorganger reed, werd het ontzettend lastig. Je had ongeveer zeven tot acht tienden snelheidsoverschot nodig om in te halen. Die getallen waren voor zowel Lando als Oscar niet haalbaar. Daarom hebben we de situatie simpel gehouden, en gaan we het in Bahrein opnieuw proberen."

Gerelateerd