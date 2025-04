Dr. Helmut Marko (81) komt woorden tekort om de prestaties van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Japan te omschrijven. De adviseur van Red Bull Racing zag hoe zijn pupil de concurrentie in de McLaren keer op keer het nakijken gaf. Marko is dan ook vol lof over het optreden van Verstappen op Suzuka.

Marko kon zijn ogen al niet geloven toen Verstappen er gisteren tijdens de kwalificatie in slaagde om de RB21 op pole position te zetten, maar het werd nog veel mooier toen de regerend wereldkampioen vandaag ook nog naar de overwinning reed tijdens de Grand Prix van Japan. Verstappen wist de twee McLaren's, die van Lando Norris en Oscar Piastri, constant op een acceptabele afstand te houden. En als Norris dan toch iets dichterbij kwam, dan ging Verstappen gewoon weer even een tikkeltje harder. Indrukwekkend, zo concludeerde Marko na afloop van de race bij de camera van F1 TV.

Marko steekt loftrompet over Verstappen in Japan

Toen Marko de vraag kreeg of iemand anders dan Verstappen de race had kunnen winnen vandaag in de Red Bull, is het antwoord van de Oostenrijkse adviseur glashelder. "Nee, het is gewoon hij", zo sprak Marko met een tevreden glimlach. "Ongelooflijk. 53 ronden foutloos. En ook tactisch; op het moment dat Norris ook maar iets dichterbij kwam in de buurt van de DRS-zone, poef, trekt hij weer twee tienden weg. Ongelooflijk." En datzelfde gevoel had Marko ook al toen hij Verstappen zich op pole zag kwalificeren. "Dat was ook een magische ronde", zo zegt hij.

