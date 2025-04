Oscar Piastri leek in de slotfase van de Grand Prix van Japan serieus werk te willen maken van een aanval op Max Verstappen, maar kreeg die kans niet. De Australiër, die vandaag zijn 24e verjaardag viert, bleef uiteindelijk steken op de derde plek, achter Lando Norris.

Rond ronde 40 zat Piastri vlak achter Norris en meldde hij op de boordradio: "Ik denk dat ik genoeg snelheid heb om het Max moeilijk te maken." Hiermee leek de McLaren-coureur zich geremd te voelen door zijn teamgenoot. Terwijl Norris op geen enkel moment in de race binnen DRS-range van Verstappen wist te komen, zat Piastri maar liefst tien ronden vast in de vuile lucht van de andere McLaren. Een opvallende statistiek die op X veel reacties losmaakt.

Artikel gaat verder onder video

Bandenslijtage bij McLaren

Aan het einde van de race gaf Lando Norris aan dat zijn achterbanden flink aan het slijten waren. Oscar Piastri klaagde daar minder over, maar ook bij hem speelde de rechterachterband een bepalende rol in zijn slotfase. “De snelheid vandaag was goed, daar was ik blij mee. Ik kwam dichtbij, maar het was helaas niet genoeg,” klonk het na afloop. De Australiër erkende dat er meer in had gezeten: “Ik ben tevreden met het podium, maar er viel meer uit te halen.” Binnen het team werd er kort gesproken over een mogelijke positiewissel met Norris, maar volgens Piastri bleef het bij overleg: “Om mij om te ruilen met Norris was niet heel veel discussie binnen het team. Ik heb het er wel over gehad, maar uiteindelijk heb ik het allemaal in eigen hand.”

Oscar Piastri realistisch Piastri behaalt hiermee zijn tweede podiumplek op een rij. Waar hij tijdens de vorige race in China nog won, moet hij in Japan genoegen nemen met een derde plaats. De McLaren-coureur toont zich na afloop realistisch: “Ik weet dat er meer inzat, maar dan had ik me maar beter moeten kwalificeren. Nu zat ik achter mijn teamgenoot en dan weet ik dat het lastiger is,” besluit de nuchtere Australiër.