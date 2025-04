De Grand Prix van Japan op zondag wordt door Max Verstappen vanaf pole position begonnen na een fenomenaal kwalificatierondje op Suzuka. Het ongeloof in de paddock is groot en ook bij teambaas Christian Horner viel de mond wagenwijd open na het huzarenstukje van zijn coureur, Max Verstappen.

Het werd zaterdag in Japan een sessie om nooit te vergeten. Na de eerste runs, waarbij Oscar Piastri de man leek te worden die de pole kon gaan pakken, werd het misschien wel één van de beste rondjes uit de carrière van Verstappen. Werkelijk uit het niks toverde de viervoudig wereldkampioen een legendarische ronde uit de hoge hoed, waarmee hij in de laatste run de pole position te grazen nam op het circuit waar hij zijn tweede titel wist te pakken. Ongeëvenaard was het wat de Nederlanders die vroeg uit de veren waren om de sessie te bewonderen zagen en de vreugde op de boardradio was zoals we zelden gehoord hebben van de Limburger. Een pole voor in de boeken.

Ongeloof is groot

Na afloop van de sessie is het ongeloof groot in eigenlijk heel de paddock. De reacties van Lando Norris, Fernando Alonso en ook Verstappen zelf spraken boekdelen, maar ook teambaas Horner steekt zijn verbazing niet onder stoelen of banken: "Ongelofelijk! Dat hadden we niet verwacht. Het was een fenomenaal rondje van Max, één van zijn beste kwalificatierondjes aller tijden", zo durft de Red Bull-chef in gesprek met Sky Sports wel te stellen.

Boost voor het team

De Brit vervolgt: "Hij heeft elk stukje prestatie uit de auto weten te halen en de pole position pakken gaat compleet tegen de vorm die we op dit moment hebben in. Het is een ontzettende boost voor het team", zo jubelt de teambaas van de renstal die inderdaad vroeg in het seizoen geteisterd wordt door een discutabele vorm. "We hebben de auto helemaal ondersteboven gehaald en Max en zijn team hebben geweldig werk geleverd", besluit de Brit.

