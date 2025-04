Max Verstappen pakt legendarische pole position op Suzuka na wereldrondje

De Grand Prix van Japan vindt dit weekend plaats op het iconische circuit van Suzuka en op zaterdag brak de strijd om pole position los. Het was de vraag wie op pole zou kunnen kwalificieren en de druk was hoog, al had McLaren wel de goede papieren. Max Verstappen pakte uiteindelijk de felbegeerde eerste startplek na een bizar rondje.

Na een weekje rust keerde het Formule 1-circus terug met de Grand Prix van Japan, doorgaans toch één van de huzarenstukjes op de kalender. Op Suzuka hebben we door de jaren heen de nodige legendarische en heroïsche races mogen aanschouwen en dus wisten we dat het interessant zou worden om te zien wat we dit weekend weer allemaal voorgeschoteld gingen krijgen. Op vrijdag hadden de teams en coureurs een lastige dag, daar met name VT2 in de soep liep door een zee aan rode vlaggen. Duidelijk was wel dat het team van McLaren de zaakjes uitstekend op orde had, terwijl het bij Red Bull schrapen geblazen leek.

Verbetering van Lawson

Veel ogen waren bij de start van de kwalificatie natuurlijk gericht op Yuki Tsunoda. De grote thuisheld werd vorige week plotseling overgeheveld naar het team van Red Bull Racing om daar de jonge en teleurstellende Liam Lawson te vervangen en te 'beschermen', zoals de Oostenrijkse formatie zelf communiceert. Het leek in Q1 in ieder geval een goede wissel te zijn. Daar waar de Nieuw-Zeelander in de eerste twee weekenden van het jaar niet verder wist te komen dan de eerste kwalificatie, lukte hem dat in de Racing Bulls wel. Ook de Japanner kwam verder dan Q1, waardoor het voor Helmut Marko en consorten een goede beslissing leek. Voor Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Jack Doohan en Lance Stroll hield het zaterdag vroegtijdig op.

Tsunoda valt tegen

De tweede kwalificatierun gingen we dus in met alle Red Bull-coureurs, daar ook Verstappen natuurlijk door wist te stoten naar de volgende sessie. Ook in Q2 wist hem dat te lukken, al hield het voor Tsunoda op. De grote thuisheld, die vandaag natuurlijk hoopte te laten zien waar hij allemaal toe in staat is bij een topteam, stelde toch teleur en vond zijn Waterloo in de tweede kwalificatie. Zonde, maar voor Tsunoda was het ook lastig en had hij natuurlijk een nieuwe wagen om mee te rijden. Na een kortstondige rode vlag, waarbij er opnieuw een brandje was op het Japanse gras. Uiteindelijk zagen Pierre Gasly, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Lawson en Tsunoda zichzelf niet doorstoten naar Q3.

Verstappen staat op

Het was tijd voor de laatste kwalificatiesessie, waarbij de rijders van McLaren de absolute topfavorieten leken. Het werd echter een sessie om nooit te vergeten. Na de eerste runs, waarbij Oscar Piastri de man leek te worden die de pole kon gaan pakken, werd het misschien wel één van de beste rondjes uit de carrière van Verstappen. Werkelijk uit het niks toverde de viervoudig wereldkampioen een legendarische ronde uit de hoge hoed, waarmee hij in de laatste run de pole position te grazen nam op het circuit waar hij zijn tweede titel wist te pakken. Ongeëvenaard was het wat de Nederlander die vroeg uit de veren waren om de sessie te bewonderen zagen en de vreugde op de boardradio was zoals we zelden gehoord hebben van de Limburger. Een pole voor in de boeken. Norris vergezelt hem op de tweede startrij.

