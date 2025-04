Koji Watanabe, de president van Honda, sprak in een interview met De Telegraaf vol lof over Max Verstappen. Hij prees niet alleen de prestaties van de Nederlander op het circuit, maar ook zijn kwaliteiten als persoon. De wegen van Honda en Verstappen scheiden na het seizoen van 2025, maar Watanabe hoopt op een toekomstige reünie.

De wegen van Red Bull Racing en Honda kruisten elkaar voor het eerst in 2019, toen Red Bull de overstap maakte van Renault-motoren naar Honda. Het was een gouden greep, want onder aanvoering van Verstappen wist Red Bull meerdere wereldtitels en overwinningen bij elkaar te rijden. De eerste zege van Verstappen met Honda - in Oostenrijk 2019 - was een keerpunt, want daarvoor kende Honda een minder succesvolle periode met andere teams, zoals McLaren.

Artikel gaat verder onder video

Watanabe heeft ook respect voor Verstappen als persoon

Watanabe benadrukt namens Honda dat Verstappen niet alleen op het circuit, maar ook daarbuiten een voorbeeld is. "Max is communicatief heel sterk richting de Honda-engineers. Hij praat duidelijk met ze, en dat zorgt ervoor dat de engineers fan van hem zijn geworden. Mensen zien vaak wel de sportman, maar ik heb ook diep respect voor Max als persoon," zo zegt Watanabe. Hij stelt overigens ook dat het Japanse merk geen impact heeft gehad op Yuki Tsunoda en zijn overstap naar Red Bull Racing als vervanger van Liam Lawson. "Wij hebben als motorleverancier het recht om onze mening te delen, maar als het om de keuze voor coureurs gaat is Red Bull de enige die beslist. Maar wij hebben in het verleden wel onze aanbevelingen gedaan. Vorig jaar heb ik er sterk op aangedrongen dat Yuki een kans zou krijgen om te testen in een Red Bull-auto. Dat gebeurde uiteindelijk na de laatste race in Abu Dhabi. Misschien heeft dat er indirect toe geleid dat hij nu alsnog in het senior team zit.”

Honda sluit toekomstige samenwerking met Verstappen niet uit

Max Verstappen heeft in de laatste paar interviews ook al laten doorschemeren dat hij de deur voor een toekomstige samenwerking met Honda niet dichtgooit. Zo zei hij tijdens een showrun in Tokio: "Wie weet werken we in de toekomst ook weer samen. Het is een afscheid voor nu, maar meer dan dat is het ook niet." Honda spreekt echter wat steviger uit dat het nog wel eens samen wil werken met de Nederlander. "Allereerst doen we alles wat we kunnen om hem aan zijn vijfde wereldtitel te helpen dit jaar. En daarna ligt onze focus op onze samenwerking met Aston Martin. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik hoop dat er zich ooit weer een kans voordoet voor Honda om met Max Verstappen samen te werken. Dat hoop ik van harte. Ik heb vaak met hem gesproken en hij is altijd positief geweest over onze houding en mentaliteit." Of dit bij Aston Martin in F1 gaat zijn of ergens anders, zal afwachten zijn.