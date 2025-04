Max Verstappen en Oscar Piastri moeten na de derde vrije training en voor de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Japan nog even langs de stewards wegens het overtreden van de regels en richtlijnen voor de coureurs die dit weekend gelden in Suzuka.

Verstappen is tot nu toe dit weekend nog zoekende in de RB21 en ziet dat Yuki Tsunoda dichter in de buurt zit van de Nederlander dan Liam Lawson de eerste twee raceweekenden voor elkaar kreeg. Red Bull lijkt achter McLaren en George Russell wellicht zelfs om P4 te gaan strijden als om 08:00 uur de kwalificatie begint. Piastri zal wat dat betreft meer tevreden zijn met zijn weekend tot nu toe.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen en Piastri naar de stewards

Zowel Verstappen als Piastri moeten zich dus wel eerst nog melden bij de stewards. Piastri doet dit om 06:15 uur Nederlandse tijd, Verstappen om 06:30 uur. De kans dat hier een gridstraf uit gaat komen lijkt klein, maar het is tevens onduidelijk waarom de twee precies naar de stewards moeten.

Verstappen en Piastri moeten om 06:30 en 06:15 langs bij de stewards wegens het overtreden van de instructies voor dit weekend vanuit de wedstrijdleider die in de notities stonden.#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/D7ocaoIA23 — GPFans NL (@GPFansNL) April 5, 2025

Gerelateerd