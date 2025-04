In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere de eerste twee vrije trainingen van het raceweekend in Japan. In allebei de sessies eindigde er een McLaren bovenaan de tijdenlijst, maar met name in de tweede training, gebeurde er van alles. Verder heeft Yuki Tsunoda zich uitgelaten over zijn eerste gevoel met de auto van Red Bull Racing, heeft David Coulthard een bijzondere anekdote over Lewis Hamilton verteld en heeft Max Verstappen alarm geslagen wat betreft de performance van zijn auto. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Piastri snelste in tweede training Japan, Lawson positioneert zich voor Verstappen

Oscar Piastri heeft de tweede vrije training in Japan - die bol stond van de rode vlaggen - afgesloten als snelste. Met een rondetijd van 1:28.114 bleef hij teamgenoot Lando Norris nipt voor. Beide Racing Bulls wisten ook in de top vijf te komen, iets waar Max Verstappen niet in slaagde. Ook Yuki Tsunoda kon met de achttiende tijd niet zijn stempel drukken. Isack Hadjar liet knap de derde tijd noteren op vier tienden van Piastri. Ook Lewis Hamilton en Liam Lawson zaten op iets meer dan vier tienden van de snelste tijd. Daarachter volgden George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen, Pierre Gasly en Carlos Sainz, die gezamenlijk de top tien compleet maakten. De sessie werd uiteindelijk - een paar seconden voor het einde - afgevlagd met een rode vlag. De volledige samenvatting van de tweede vrije training in Japan lees je hier.

Tsunoda positief na eerste Red Bull-meters: "Maar auto wat lastiger in het echt"

Yuki Tsunoda blikt positief terug op zijn eerste vrijdag in dienst van Red Bull Racing. De Japanner kende naar eigen zeggen een goede start, al moet hij nog wel het vertrouwen in de auto verder opbouwen. "De eerste vrije training ging beter dan verwacht, een goede start voor mij", vertelt Tsunoda na afloop van de tweede vrije training tegenover de aanwezige media. "In de tweede training heb ik geen rondetijd kunnen klokken, door de vele rode vlaggen. Die sessie zou je een gekkenhuis voor iedereen kunnen noemen, dus er is werk aan de winkel." De volledige reactie van Tsuonda over de Red Bull lees je hier.

Verstappen slaat alarm in Japan: "Weinig lijkt op dit moment te werken"

De vrijdag in Japan zit erop en het was voor veel coureurs en teams een lastige dag door de vele onderbrekingen die we hadden met rode vlaggen. Max Verstappen is er na de matige vrijdag nog absoluut niet gerust op en lijkt totaal niet te spreken over zijn materiaal voor dit weekend. Het was voor iedereen behoorlijk chaotisch met alle rode vlaggen. Vandaag is behoorlijk lastig geweest voor mij. We hebben veel geprobeerd met de auto", vertelt hij tegenover Sky Sports. "Het lijkt er echter op dat een hoop dingen op dit moment niet lijken te werken. Het is behoorlijk lastig om een goede ronde te rijden. Je hebt hier veel vertrouwen en durf nodig. Op het moment heb ik niet het gevoel dat mij dat lukt, dus er is veel werk aan de winkel." De volledige reactie van Verstappen over de vrijdag in Japan, lees je hier.

Coulthard: "Hamilton sliep door noodlanding heen na nachtje feesten"

In een recent interview met The Sun heeft voormalig Formule 1-coureur David Coulthard een opmerkelijk voorval met Lewis Hamilton uit de doeken gedaan. De Schot vertelt dat Hamilton tijdens een helikopter-noodlanding bijna 12 jaar geleden, in slaap viel. "We gingen een rokende damp van mist in en moesten noodgedwongen in een veld landen", vertelde Coulthard. "Terwijl ik in het voorste gedeelte zat, zat Lewis achterin en viel hij in een diepe slaap. Hij werd pas wakker toen we veilig op het vliegveld arriveerden." Het volledige verhaal over de noodlanding van Hamilton lees je hier.

Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan?

De Grand Prix van Japan staat voor de deur. Nadat op vrijdag de vrije trainingen afgewerkt werden, is het op zaterdag tijd voor het echte werk: de kwalificatie voor de derde race van het seizoen. Eerst is het echter nog tijd voor de derde vrije training. Hoe laat beginnen de sessies op Suzuka? In Japan is het acht uur later dan in Nederland, dus échte liefhebbers die de vrije training willen zien kunnen vroeg uit de veren op zaterdagochtend. Om 04:30 uur tijd is het tijd voor de derde en laatste vrije training, waarna om 08:00 uur de kwalificatie wordt verreden. De Grand Prix van Japan gaat op zondag 6 april om 07:00 uur van start. Bovenstaande tijden zijn Nederlandse tijd. Het volledige tijdschema voor de Grand Prix van Japan lees je hier.

Bekijk alle actie tijdens de GP van Japan haarscherp met F1 TV Premium!

Gerelateerd