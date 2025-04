In een recent interview met The Sun heeft voormalig Formule 1-coureur David Coulthard een opmerkelijk voorval met Lewis Hamilton uit de doeken gedaan. De Schot vertelt dat Hamilton tijdens een helikopter-noodlanding bijna 12 jaar geleden, in slaap viel.

Een aantal jaar geleden vertelde David Coulthard al eens het verhaal over een noodlanding die hij met een helikopter moest maken, maar nu vertelt de voormalig Formule 1-coureur hoe Lewis Hamilton daar destijds bij betrokken was. De twee vlogen samen met een aantal anderen in een helikopter terug van een feestje, toen de piloot vanwege slecht weer en windturbines tussen Battersea en het vliegveld, een noodlanding moest forceren. Het toestel was op Battersea opgestegen, maar moest in een maïsveld landen, terwijl de mist zo dicht was dat de bemanning niet kon zien waar ze waren.

Noodlanding in een maïsveld

"We gingen een rokende damp van mist in en moesten noodgedwongen in een veld landen", vertelt Coulthard bij The Sun. "Terwijl ik in het voorste gedeelte zat, zat Lewis achterin en viel hij in een diepe slaap. Hij werd pas wakker toen we veilig op het vliegveld arriveerden." De Schot vertelt het met een knipoog, maar het is een mooie anekdote die laat zien dat ook Formule 1-coureurs gewoon mensen zijn.

