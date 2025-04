De vrijdag in Japan zit erop en het was voor veel coureurs en teams een lastige dag door de vele onderbrekingen die we hadden met rode vlaggen. Max Verstappen is er na de matige vrijdag nog absoluut niet gerust op en lijkt totaal niet te spreken over zijn materiaal voor dit weekend.

De situatie bij Red Bull begint steeds minder en minder te worden. In China kwam Verstappen niet verder dan de vierde plaats, waar hij op de mediums vastzat, maar wel in staat was uiteindelijk Ferrariin te halen op de hards. Teamchef Christian Horner kon na afloop van de race wel zeggen dat zijn team in de tweede helft van de race sterker was, maar hij moet ook concluderen dat het gat met McLaren groter is dan verwacht. Dat is niet wat men bij Red Bull wil horen, want volgens adviseur Helmut Marko wil Verstappen een auto die altijd kan winnen. De prestatieclausules in zijn contract maken het alleen maar lastiger voor Red Bull.

Behoorlijk lastig

Er is dus groot werk aan de winkel voor de formatie uit Oostenrijk. Om meer duidelijkheid te krijgen, elkaar even flink de waarheid te vertellen en inzicht te krijgen wat er nu toch allemaal misgaat bij het team, stond er tussen China en Japan een spoedberaad op het programma in Milton Keynes. Veel lijkt het nog niet geholpen te hebben, want tevreden is Verstappen in Japan nog niet: "Het was voor iedereen behoorlijk chaotisch met alle rode vlaggen. Vandaag is behoorlijk lastig geweest voor mij. We hebben veel geprobeerd met de auto", vertelt hij tegenover Sky Sports.

Weinig lijkt te werken

De Red Bull-rijder vervolgt: "Het lijkt er echter op dat een hoop dingen op dit moment niet lijken te werken. Het is behoorlijk lastig om een goede ronde te rijden. Je hebt hier veel vertrouwen en durf nodig. Op het moment heb ik niet het gevoel dat mij dat lukt, dus er is veel werk aan de winkel." Uiteindelijk gaat het ook nog even over de prestaties van teamgenoot Yuki Tsunoda die dit weekend debuteert voor de Oostenrijkse formatie: "Hij begon goed in VT1, maar VT2 was chaotisch voor iedereen. We hebben veel huiswerk te doen vanuit onze kant om de auto in orde te krijgen, maar verder verliep alles behoorlijk goed."

