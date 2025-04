Oscar Piastri heeft de tweede vrije training in Japan - die bol stond van de rode vlggen - afgesloten als snelste. Met een rondetijd van 1:28.114 bleef hij teamgenoot Lando Norris nipt voor. Beide Racing Bulls wisten ook in de top vijf te komen, iets waar Max Verstappen niet in slaagde. Ook Yuki Tsunoda kon met de achttiende tijd niet zijn stempel drukken.

De tweede vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Japan ging onder zonnige omstandigheden van start op Suzuka. Diverse coureurs gingen al snel naar buiten, waaronder Sainz, Gasly, Doohan en Lawson. Bij Verstappen waren ze nog even wat aan het sleutelen aan de hoogte van de auto. Na een paar minuten verschenen de eerste tijden op het bord, maar de sessie werd abrupt afgebroken door een harde crash van Doohan. De Australiër klapte met een enorm hoge snelheid in de bandenstapels. Van zijn auto was weinig meer over, maar gelukkig wist Doohan zelf richting het medisch personeel te gaan. De impact van de crash was echter enorm, dus het is even afwachten hoe Doohan zich voelt als de adrealine uit z'n lichaam is verdwenen. Zijn bolide was er in ieder geval sowieso ernstig aan toe. Het leverde vanzelfsprekend een rode vlag op.

Tweede training Japan staat bol van rode vlaggen

Toen de sessie eenmaal hervat werd, bleek dit van korte duur. Amper een paar minuten later werd er wederom met de rode vlag gezwaaid. Ditmaal voor Alonso, die in bocht 8 van de baan schoot en vast kwam te zitten in het grind. Ook dit nam weer de nodige tijd in beslag, dus gingen de coureurs daarna maar direct met het rode rubber aan de slag. Dit resulteerde in een nieuwe snelste tijd van Norris, een 1:28.163. Hadjar sloot op ruim drie tienden op de tweede plek aan, gevolgd door Piastri, Hamilton, Lawson en Russell. Verstappen kwam in zijn snelle run op softs nog niet verder dan de achtste tijd, alvorens de sessie wederom werd stilgelegd met een rode vlag. Ditmaal was vlamvattend gras de reden van de neutralisatie.

Piastri gaat naar snelste tijd, Verstappen op mediums

Met nog amper zeven minuten op de klok werd de sessie voor de zoveelste keer hervat en konden de coureurs nog eenmaal naar buiten. De teams kozen voor verschillende runs. Sommigen gingen op de zachte band naar buiten, anderen kozen voor de harde variant. McLaren ging voor de snelle runs en daardoor wisten zij de tijden scherper te zetten. Piastri schoot naar de koppositie met een 1:28.114. Verstappen deed geen nieuwe poging voor een snelle tijd, want de Nederlander ving zijn laatste run aan op de medium band.

Piastri snelste in tweede training, Verstappen achter Racing Bulls

Piastri sloot uiteindelijk de sessie af als snelste met zijn tijd van 1:28.114. Norris sloot op een minimale achterstand aan op de tweede plek. De Brit had de snelste tijd kunnen klokken, maar maakte een foutje in de laatste sector. Hadjar liet knap de derde tijd noteren op vier tienden van Piastri. Ook Hamilton en Lawson zaten op iets meer dan vier tienden van de snelste tijd. Daarachter volgden Russell, Leclerc, Verstappen, Gasly en Sainz, die gezamenlijk de top tien compleet maakten. De sessie werd uiteindelijk - een paar seconden voor het einde - afgevlagd met een rode vlag. Wederom stond de grasmat in brand.

