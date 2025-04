De Formule 1 Grand Prix van Japan komt steeds dichterbij nu de eerste twee vrije trainingen van vandaag achter de rug zijn. Morgen krijgen we nog één laatste oefensessie voor de kiezen, alvorens de coureurs écht aan het werk moeten. Maar wat is de stand in de F1 vandaag na de eerste twee vrije trainingen? Wie klokte er welke rondetijd op het circuit van Suzuka?

Terwijl menig Nederlander nog in een diepe slaap verkeerde, gingen de coureurs in Japan voor het eerst dit weekend de baan op in Suzuka. De weersomstandigheden waren voor de teams perfect om hun geplande programma's af te werken. In de eerste vrije training zagen we dan ook alle soorten banden aan bod komen en was het Lando Norris die uiteindelijk de snelste tijd op de klokken zette. Max Verstappen moest in de eerste oefensessie maar liefst een halve seconde toegeven op zijn rivaal van McLaren. Yuki Tsunoda, de nieuwste aanwinst van Red Bull, wist goed bij te blijven en zat op een tiende van zijn Nederlandse collega. Lees hier de samenvatting van de hele eerste vrije training terug.

In de tweede vrije training hadden de coureurs ongetwijfeld gehoopt verder te kunnen bouwen aan hun set-up, maar een viertal rode vlaggen gooiden roet in het eten. De baantijd werd behoorlijk beperkt, mede door een harde crash van Jack Doohan en tweemaal de grasmat die vlam vatte. Het lukte menig coureur wel om de snelste tijd uit de eerste vrije training scherper te zetten. Het was uiteindelijk Oscar Piastri die er met de snelste tijd vandoor ging. De Australiër van McLaren zette in de tweede oefensessie een 1:28.114 op de klokken. Hiermee was hij nipt sneller dan teamgenoot Norris. Verstappen kon wederom zijn stempel niet drukken op de tijdenlijst en bleef steken op plek acht. Hiermee positioneerde hij zijn RB21 achter de beide Racing Bulls. Lees hier de hele samenvatting van de tweede vrije training terug.

Stand F1 vandaag na VT1 en VT2 op vrijdag:

Stand eerste vrije training | GP Japan

Stand tweede vrije training | GP Japan

Positie Coureur Team Tijd Verschil Ronden 1 Oscar Piastri McLaren 1:28.114 - 13 2 Lando Norris McLaren 1:28.163 +0.049 12 3 Isack Hadjar Racing Bulls 1:28.518 +0.404 12 4 Lewis Hamilton Ferrari 1:28.544 +0.430 14 5 Liam Lawson Racing Bulls 1:28.559 +0.445 13 6 George Russell Mercedes 1:28.567 +0.453 13 7 Charles Leclerc Ferrari 1:28.586 +0.472 14 8 Max Verstappen Red Bull Racing 1:28.670 +0.556 9 9 Pierre Gasly Alpine 1:28.757 +0.643 13 10 Carlos Sainz Williams 1:28.832 +0.718 9 11 Alexander Albon Williams 1:29.023 +0.909 11 12 Nico Hülkenberg Kick Sauber 1:29.062 +0.948 12 13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:29.335 +1.221 13 14 Esteban Ocon Haas 1:29.507 +1.393 13 15 Oliver Bearman Haas 1:29.654 +1.540 10 16 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:29.733 +1.619 13 17 Fernando Alonso Aston Martin 1:29.978 +1.864 5 18 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:30.625 +2.511 12 19 Lance Stroll Aston Martin 1:30.845 +2.731 12 20 Jack Doohan Alpine 1:31.659 +3.545 4

Wanneer volgende F1-race in Japan?

Vandaag, vrijdag 4 april 2025, staat er geen Formule 1-sessie meer op het programma. De eerste en tweede vrije training zijn achter de rug, wat betekent dat de F1-coureurs morgen pas weer de baan opgaan. Op zaterdag 5 april om 04:30 uur (Nederlandse tijd) zal de derde en tevens laatste vrije training worden verreden op Suzuka in Japan. De F1-kwalificatie volgt later die zaterdag om 08:00 uur (Nederlandse tijd).

