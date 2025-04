De Grand Prix van Japan is los na de eerste dag van het weekend en na een rommelige vrijdag lijkt het in ieder geval duidelijk dat het team van McLaren de zaakjes het beste op orde heeft. Lando Norris is er echter nog niet gerust op en verwacht van één team geduchte concurrentie.

Het team van McLaren heeft voorlopig de zaakjes uitstekend op orde. De Britse formatie lijkt te topfavoriet te zijn voor de kampioenschappen in 2026 en voorlopig lijken de andere teams op pure snelheid niet in de buurt te komen van de wagens van Norris en Oscar Piastri. Achter McLaren is het dringen geblazen: Red Bull, Ferrari en Mercedes hopen zo snel mogelijk om het gat met de koplopers te dichten om het een spannend wereldkampioenschap te maken. Voorlopig zijn beide Grand Prix-zeges echter gepakt door de formatie van Zak Brown.

Artikel gaat verder onder video

Russell

Het gat lijkt dus aanzienlijk te zijn tot de concurrentie en ook in Japan is de Britse renstal voortvarend gestart. In de laatste rommelige vrije training stonden beide McLaren-coureurs met een aardig gat tot de rest op kop: "Het ging best goed. We zitten in een goede positie. Het is lastig met de wind. Dat maakt een hoop verschil op een circuit als dit. Je zit zo erg op de limiet, het kleinste beetje wind kan de auto behoorlijk van streek maken. Alsnog voel ik me goed en zitten we er goed bij. We moeten nog wat stappen vooruit zetten en verbeteren naar morgen. Ik ben blij voor een vrijdag", vertelt hij tegenover Sky Sports.

Red Bull een stuk minder

Toch verwacht Norris geen rode loper naar de zege en ziet hij een geduchte concurrent: "Ik denk dat wij bovenaan staan. George [Russell] was ontzettend snel deze ochtend, net zo snel als wij. Mercedes zit er goed bij." Over het team van Max Verstappen was hij wat minder te spreken: "Red Bull ziet er een stuk minder uit. Maar ze hebben er al vaker minder uit gezien richting de kwalificatie en komen dan weer dichterbij. Het is dus normaal. Het was een rommelige sessie, ik denk niet dat het heel representatief is over waar iedereen staat. Misschien was VT1 een beter voorbeeld. Ik verwacht dat het dicht bij elkaar ligt. Hopelijk niet. Het zou fijn zijn als het makkelijk gaat, maar ik weet zeker dat Mercedes, met in ieder geval George, een uitdaging voor ons gaat zijn."

Bekijk alle actie tijdens de GP van Japan haarscherp met F1 TV Premium!

Gerelateerd