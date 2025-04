Juan Pablo Montoya ziet in George Russell een toekomstige uitdager voor het wereldkampioenschap, maar de voormalig Formule 1-coureur vraagt zich af of de Brit het leven van agressie van Max Verstappen kan matchen.

George Russell is sinds het vertrek van Lewis Hamilton de grote man binnen Mercedes. Met twee podiumplaatsen in de eerste twee races kent de 27-jarige coureur een goede start van het seizoen, maar het ontbreekt Mercedes momenteel aan een auto die kan vechten voor overwinningen. Russell heeft zich dan ook nog nooit kunnen mengen in het gevecht voor het wereldkampioenschap, en dus is de vraag vooralsnog: heeft hij in zich wat daar voor nodig is?

Artikel gaat verder onder video

Vraagteken bij Russell

Juan Pablo Montoya heeft één groot vraagteken: "George Russell is een uitdager voor het wereldkampioenschap aan het worden", klinkt het bij Vision4Sport. "Maar het grote vraagteken bij George staat achter het racen. Als hij het één op één op moet nemen tegen Max [Verstappen] of Lando [Norris]..."

Agressie Verstappen

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Lando zou hij misschien kunnen hebben, maar tegen Max met zijn level van agressie, nee. George is goed en heel betrouwbaar. Hij heeft een goede race pace en haalt de finish. Maar als het aankomt op een situatie waarin je een divebomb in moet zetten en heel agressief moet zijn, dat is het enige vraagteken dat ik heb."

