Sergio Pérez vertrok vorig jaar door de achterdeur bij Red Bull, nadat hij toch aan meerdere kampioenschappen heeft bijgedragen. Voormalig wereldkampioen Mario Andretti neemt het nu op voor de Mexicaan en stelt dat hij er een stuk beter uit is gaan zien.

Hoewel Lawson ongetwijfeld over een bak talent beschikt, moest hij het dit jaar opnemen tegen de beste coureur van de afgelopen jaren. Max Verstappen heeft - op Carlos Sainz wellicht na - eigenlijk zijn hele loopbaan tot nu toe zijn teamgenoten op weten te eten. Met name na Daniel Ricciardo hadden jonge Red Bull-talenten het zwaar. Pierre Gasly en Alex Albon, mannen die nu toch ook geen koekenbakkers lijken te zijn, verdronken naast Verstappen en werden vroegtijdig uit de Red Bull gehaald. Pérez leek zich het eerste gedeelte van zijn Red Bull-loopbaan nog wel te kunnen meten met Verstappen, maar was daarna ook met een straatlengte de mindere van het tweetal.

Checo beter uit gaan zien

Inmiddels is de man die Pérez moest vervangen alweer gedegradeerd naar het tweede team van Red Bull Racing en dat zal ongetwijfeld toch ook in Mexico met de nodige hilariteit zijn gezien. "Ergens in Guadalajara, Mexico, is een man genaamd Sergio de ballen uit z'n broek aan het lachen. Ik vind dat niet eerlijk, maar je verwacht dat Sergio het gevoel heeft dat hij het beter had gedaan", zo liet Ted Kravitz recent nog optekenen. Ook Andretti sluit zich aan bij die tendens: "Het enige dat ik kan zeggen, is dat Liam Lawson ervoor zorgt dat Checo er ontzettend goed uit is gaan zien", zo vertelt hij aan de ESPN Racing-podcast.

Line-up Cadillac

Andretti is op de achtergrond natuurlijk druk bezig met het vormen van de line-up voor volgend jaar wanneer het team van Cadillac de entree gaat maken in de Formule 1. Zoals bekend wil men bij de Amerikaanse renstal een jonge coureur uit eigen land de kans geven om naar de koningsklasse door te stromen en dat moet dan gebeuren naast een ervaren rot waar veel van geleerd kan worden. Pérez valt volgens Andretti zeker in die laatste categorie: "Hij is een optie, hij zou een optie kunnen zijn. Natuurlijk zou hij een mogelijkheid voor ons kunnen zijn."

