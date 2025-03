Max Verstappen rijdt natuurlijk in de Formule 1, al volgt de Nederlander ook de nodige andere raceklassen op de voet. Ook de MotoGP is er daar eentje van en Verstappen heeft een duidelijke voorkeur welke coureur hij graag ziet rijden in die specifieke racetak.

Na de eerste double-header van het jaar, hebben de coureurs even rust te pakken met een weekje vrijaf, voordat we neerstrijken in Japan. Voor de heren dus tijd voor wat ontspanning. Dat gevoel krijgt Verstappen vaak van het simracen en gamen met de mannen van Team Redline. Iets waar hij eerder al over sprak. "Gamen is voor mij ook een hobby. Ik rijd natuurlijk al veel Formule 1, maar het is ook een manier om te ontspannen en dat ik even nergens anders aan hoef te denken. Ik hou in het algemeen van gamen." Deze week was het weer tijd voor zijn hobby en ging hij met zijn gamevrienden aan de gang met een livestream.

Marc Marquez

Tijdens de streams wordt er niet alleen gegamed, maar is er ook vaak ruimte om andere zaken te bespreken. Ook Verstappen wordt vaak naar zijn mening gevraagd. Dit keer gaat het over welke coureur hij graag volgt wat betreft de MotoGP. De Nederlander is - zoals bekend - sowieso groot motorsportliefhebber en kijkt graag naar andere klassen. Ook de tweewielerklasse is er daar eentje van en Verstappen krijgt de vraag wie hij daarin graag volgt. Het antwoord is duidelijk: '[Marc] Marquez", zo reageert hij. Geen gekke keuze natuurlijk, want ook Marquez wordt gekenmerkt door een vergelijkbare agressieve rijstijl en pittig karakter als Verstappen heeft.

“who do you follow in motogp?”



max: [marc] marquez



☺️☺️☺️ pic.twitter.com/6Xo7p4w4T4 — nini (@SCUDERIAFEMBOY) March 29, 2025

