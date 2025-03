Max Verstappen kan niet wachten tot de Grand Prix van Japan van start gaat, een race met een bijzonder tintje dit jaar. Niet alleen is het zijn tiende keer op het iconische Suzuka, waar hij al drie keer wist te winnen, ook is het de laatste keer dat Honda in eigen land aan de slag gaat als motorpartner van Red Bull Racing. Een samenwerking die zeven seizoenen heeft geduurd.

Hoewel het seizoen voor Red Bull niet helemaal lekker is begonnen en de auto nog achter de McLarens aanloopt, blijft Verstappen optimistisch. Hij weet immers dat hij mooie resultaten heeft geboekt in Suzuka en wil daarom voorafgaand aan het raceweekend nog een showrun doen om wat extra zelfvertrouwen te tanken. Daarnaast roept hij zijn team op om vaart te maken met de ontwikkeling van de RB21. Hij hoopt dat ze in Japan een "stapje beter" kunnen zijn. "Het is een geweldig circuit. We hebben daar ook mooie resultaten geboekt in de afgelopen paar jaar. Maar er zijn natuurlijk geen garanties."

Red Bull historisch sterk op Suzuka

Historisch gezien presteert Red Bull goed op het circuit van Suzuka. Het circuit, dat werd ontworpen door Hans Hugenholtz, is 5,807 kilometer lang, telt achttien bochten en heeft slechts één DRS-zone. De race wordt over 53 ronden verreden, wat betekent dat de coureurs in totaal 307,471 kilometer moeten afleggen. Het huidige baanrecord is in handen van Lewis Hamilton (1:30.983 in 2019). De fans en de unieke sfeer op het circuit maken de Japanse Grand Prix sowieso bijzonder. Op de vraag of Verstappen er met vertrouwen heen zal gaan ondanks dat de auto niet erg veel indruk maakt in 2025, zegt Verstappen gevat: "Je weet niet of de auto daar [in Japan] ook slecht is. We gaan het zien. We zullen de situatie proberen te verbeteren."

Verstappen wil genieten van Suzuka

Verstappen weet dat het niet eenvoudig zal worden in Japan, zeker niet met de druk die concurrenten als Oscar Piastri en George Russell op hem leggen, maar toch hoopt hij dat het gezamenlijke harde werken van de hele organisatie zich uitbetaalt in Japan. "Ik ga er hoe dan ook van genieten. Het circuit is leuk, de fans zijn geweldig, en het wordt natuurlijk erg speciaal vanwege Honda," aldus Verstappen, die weet dat er ook een uitdaging ligt in Suzuka.