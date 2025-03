Volgens dr. Helmut Marko heeft Red Bull Liam Lawson een dienst bewezen door hem nu terug te zetten naar het zusterteam. De topman erkent in De Telegraaf dat het geen gemakkelijke beslissing was, maar dat Lawson het vertrouwen inmiddels was verloren en dat er geen vooruitzicht was op verbetering.

Lawson was voor Red Bull de ideale vervanger van Sergio Pérez, maar is in 2025 na twee Grands Prix teruggezet naar het juniorenteam. Yuki Tsunoda zat lang te duimen voor een plekje bij het topteam en krijgt nu die kans. "Liam heeft de nodige pech gehad. Tijdens de testdagen in Bahrein miste hij veel tijd vanwege mechanische problemen. En ook tijdens de derde vrije training in Australië verloor hij belangrijke tijd. Toen begonnen de problemen. De druk op hem werd groter en groter. Hij verloor vertrouwen, ging het steeds harder proberen, maar maakte daardoor meer fouten", opent Marko over de verrichtingen van Lawson. Daarbij is de RB21 geen makkelijke wagen en dat zou ook meespelen: "In China ging het van kwaad tot erger. Daarbij komt dat onze auto heel moeilijk te besturen is, en niet het snelst is."

Albon en Gasly hebben zich ook hersteld

Hoewel Marko ook begrijpt dat de vervanging wat vraagtekens oproept, maar Lawson blijft nog altijd actief binnen de Formule 1. "Het was ook geen makkelijke beslissing. Maar Liam was als een aangeslagen bokser. En we gooien hem niet uit de Formule 1. Hij blijft actief binnen Red Bull en de Racing Bull is een goede auto." Daarnaast wijst Marko naar de eerdere gevallen, die zich uiteindelijk hebben gerevancheerd: "We hebben in het verleden ook zulke beslissingen moeten nemen met Pierre Gasly en Alex Albon. Zij hebben zich vervolgens hersteld en zijn zeer gewaardeerde Formule 1-coureurs. Wij zijn in de unieke positie dat we dit kunnen doen. In een ander team zou hij direct uit de Formule 1 zijn vertrokken."

Weinig vertrouwen in ommezwaai bij Lawson in RB21

Daarbij was het vertrouwen bij de leiding van Red Bull ook verdwenen: "Hij mist het vertrouwen nu en het is heel moeilijk om het nog om te draaien. Ik denk dat we Liam hier juist mee helpen. We verwachtten niet dat hij de komende races wél zou hebben gepresteerd. En dan zou de druk alleen nog maar groter worden." Het seizoen is slechts twee races oud en zo'n twee weken geleden geloofde de leiding nog wel in Lawson. "Ik geloof ook dat, wanneer Liam niet zoveel technische problemen had gehad en de auto beter bestuurbaar zou zijn, dit gewerkt zou hebben. Achteraf is het altijd makkelijk praten. Maar we zijn nu allemaal, dus met alle aandeelhouders, tot de conclusie gekomen dat we deze verandering moesten doorvoeren", aldus Marko.