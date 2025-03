In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Hoewel het nieuws al eventjes in de lucht hing, bevestigde Red Bull Racing vandaag dat Liam Lawson voor de rest van het seizoen gaat rijden voor zusterteam Racing Bulls. Daarnaast geeft adviseur Helmut Marko toe dat het team een fout heeft gemaakt door Lawson het zitje van Sergio Pérez te geven en Felix Gorner geeft een update over de gezondheid van zevenvoudig kampioen Michael Schumacher. Dit is de GPFans Recap van donderdag 27 maart.

Lawson per direct vervangen bij Red Bull Racing

Red Bull Racing heeft Liam Lawson per direct uit het zitje naast Max Verstappen gewipt. De Nieuw-Zeelander wordt teruggezet naar zusterteam Racing Bulls, terwijl Yuki Tsunoda de omgekeerde weg bewandelt en naast de viervoudig wereldkampioen mag laten zien wat hij waard is.

Mag Max Verstappen overstappen naar zusterteam Racing Bulls? | GPFans Special

Max Verstappen vertelde tijdens de afgelopen F1 Grand Prix van China dat Liam Lawson beter zou presteren in de Racing Bulls, de bolide van het zusterteam van Red Bull. Als deze objectief sneller blijkt dan de RB21, mag de energiedrankfabrikant Verstappen laten overplaatsen van Red Bull Racing naar Racing Bulls? Wat zeggen de reglementen hierover?

Marko geeft fout van Red Bull toe: "Hierdoor kon Lawson niet presteren"

Helmut Marko gaf eerder deze ochtend aan dat Red Bull Racing de veelbesproken rijderswissel op vrijdag zou aankondigen, maar de Oostenrijkse formatie heeft het zojuist op deze donderdag al officieel gemaakt. Yuki Tsunoda en Liam Lawson gaan van stoeltje ruilen. Marko geeft toe dat Red Bull een fout heeft gemaakt met de laatstgenoemde en verklaart waarom Tsunoda niet meteen het zitje heeft gekregen.

Column: 'Verstappen al bezig koffers in te pakken na nieuws over Lawson'

Max Verstappen (27) heeft zojuist te horen gekregen dat hij alweer een nieuwe teamgenoot krijgt bij Red Bull Racing. Liam Lawson wordt per direct vervangen door Yuki Tsunoda. De beslissing van de Red Bull-leiding lijkt te zijn genomen op basis van angst en drijft Verstappen verder naar de uitgang. Is dit het laatste seizoen van de Nederlander bij de gevallen Oostenrijkse grootmacht?

Schumacher-insider komt met 'zeer trieste' update over gezondheid Michael

Felix Gorner, een journalist die goed bevriend is met de familie Schumacher, heeft in een interview met RTL een update gegeven over hoe het met de gezondheid van Michael Schumacher is gesteld. De legendarische coureur, die sinds zijn ski-ongeluk in 2013 uit het zicht is verdwenen, zou volgens Gorner in een zeer zorgwekkende toestand verkeren.

