Red Bull Racing heeft Liam Lawson per direct uit het zitje naast Max Verstappen gewipt. De Nieuw-Zeelander wordt teruggezet naar zusterteam Racing Bulls, terwijl Yuki Tsunoda de omgekeerde weg bewandelt en naast de viervoudig wereldkampioen mag laten zien wat hij waard is.

Het avontuur van Liam Lawson bij Red Bull Racing is van zeer korte duur gebleken. De 22-jarige Kiwi werd eind vorig jaar als opvolger van de ontslagen Sergio Pérez aangewezen, maar moet na slechts twee races weer bij de Oostenrijkse grootmacht vertrekken. Lawson kende een zeer stroeve seizoenstart in Australië, waar hij zich als achttiende kwalificeerde en op zondag in de muur belandde. In China kwalificeerde hij zich voor zowel de sprint als de Grand Prix op de twintigste plaats als laatste, en wist beide keren niet ver genoeg naar voren te komen.

Artikel gaat verder onder video

Yuki Tsunoda nieuwe teammaat Max Verstappen

Ondanks dat Lawson nog maar net bij het team zit, zijn de matige resultaten reden genoeg voor Red Bull Racing om keihard in te grijpen. Vanaf het aanstaande raceweekend in Japan krijgt Yuki Tsunoda de kans naast Max Verstappen, terwijl Lawson op zijn beurt plaats moet nemen bij het zusterteam Racing Bulls. De 24-jarige Tsunoda rijdt al jaren voor de Red Bull-familie en vindt zelf al enige tijd dat hij de kans bij Red Bull Racing zou moeten krijgen.

Wat kan Tsunoda in een Red Bull?

Dat moment is nu. Het wordt interessant om te zien wat de Japanner - die debuteert tijdens zijn thuisrace - kan in de RB21. Het is immers een publiek geheim dat de auto van Red Bull ontzettend lastig te besturen is. Zo zei Verstappen zelf in aanloop naar de race in China nog, dat Lawson waarschijnlijk harder zou gaan in een auto van Racing Bulls, omdat de Red Bull simpelweg een ontzettend klein werkvenster heeft. Daarnaast is die auto behoorlijk ontwikkeld op basis van de erg specifieke voorkeuren en afstellingen van de viervoudig wereldkampioen.

Announcing that @yukitsunoda07 will partner Max from the #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/Pz05P7cFKF — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 27, 2025

Gerelateerd