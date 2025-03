Felix Gorner, een journalist die goed bevriend is met de familie Schumacher, heeft in een interview met RTL een update gegeven over hoe het met de gezondheid van Michael Schumacher is gesteld. De legendarische coureur, die sinds zijn ski-ongeluk in 2013 uit het zicht is verdwenen, zou volgens Gorner in een zeer zorgwekkende toestand verkeren.

Michael Schumacher raakte in december 2013 zwaargewond tijdens een skiongeluk in de Franse Alpen. De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 werd na een langdurig verblijf in het Universitair Ziekenhuis van Lausanne in september 2014 naar huis gehaald om daar verder te revalideren. Sindsdien hebben de familie Schumacher en zijn naasten ervoor gekozen om een muur van privacy op te trekken. Nog maar een select aantal mensen, zoals voormalig Ferrari-baas Jean Todt, mag de legendarische coureur bezoeken.

Artikel gaat verder onder video

Volledige zorg

In zijn update aan RTL benadrukt Gorner dat Schumacher nog altijd volledige zorg nodig heeft: "De situatie is erg triest. Hij heeft constante zorg nodig en is volledig afhankelijk van zijn verzorgers. Hij kan zich niet meer verbaal uitdrukken," zo laat hij weten. Het onderstreept hoe ernstig het gesteld is met Schumacher en met welke dagelijkse uitdagingen de familie te maken heeft. Ondanks het grote verlangen om de privacy van de legendarische coureur te respecteren, bezoeken zijn kinderen Gina-Maria en Mick hem wel regelmatig. "Momenteel is er een maximum van twintig personen die Michael mogen bezoeken. Naar mijn mening is dat de juiste strategie. De familie handelt in Michael zijn belang. Ze willen zijn privacy koste wat kost beschermen. Dat is niet verandert", stelt Gorner.

Vraagtekens blijven

De uitspraken van de journalist onderstrepen opnieuw hoe ingrijpend de situatie van de legendarische Duitser is. Terwijl de oud-coureur sinds zijn ongeluk uit het zicht is verdwenen, blijft de liefdevolle en discrete omgang van de familie met de media en het publiek centraal staan. De steun van zijn naaste omgeving is voor de familie van groot belang, al blijft de vraag of Schumacher ooit weer zichtbaar in het openbaar zal verschijnen voor altijd bestaan. Ondertussen beroept de familie zich op de privacy en horen wel zelden wat over zijn toestand. Volgens berichten maanden geleden zou hij op locatie aanwezig zijn geweest tijdens de bruiloft van zijn dochter op Mallorca, dit werd later echter weer ontkend.