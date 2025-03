Helmut Marko gaf eerder deze ochtend aan dat Red Bull Racing de veelbesproken rijderswissel op vrijdag zou aankondigen, maar de Oostenrijkse formatie heeft het zojuist op deze donderdag al officieel gemaakt. Yuki Tsunoda en Liam Lawson gaan van stoeltje ruilen. Marko geeft toe dat Red Bull een fout heeft gemaakt met de laatstgenoemde en verklaart waarom Tsunoda niet meteen het zitje heeft gekregen.

P18, P20 en P20 in de kwalificatie en een crash, P14 en P12 in de wedstrijden - dat zijn de resultaten van een puntloze Lawson in Australië en China die ervoor hebben gezorgd dat hij na slechts twee raceweekenden wordt weggestuurd bij Red Bull Racing. Tsunoda wordt vanaf de Grand Prix van Japan, zijn thuisrace, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Teambaas Christian Horner legde uit dat Red Bull iemand nodig heeft met zijn ervaring om de RB21 verder te ontwikkelen. Het is inmiddels duidelijk geworden dat de energiedrankfabrikant een achterstand heeft opgelopen op McLaren, Mercedes en misschien ook op Ferrari.

Lawson deed te weinig

Marko maakt in een interview met oe24 duidelijk dat Verstappen een coureur naast zich nodig heeft die mee kan vechten. "In Australië had hij een kapotte turbo tijdens de derde vrije training en verloor zo kilometers", zo legt de Oostenrijker uit over de pech die Lawson aan het begin van het seizoen had. Het was overigens niet de eerste keer dat Lawson cruciale tijd op de baan miste, want hij kwam tijdens de wintertest in Bahrein ook minder vaak dan gepland in actie vanwege mechanische problemen. "Maar wat hij tot nu toe heeft gedaan, is natuurlijk te weinig. We hebben een sterke coureur nodig, als is het alleen maar voor de tactiek van het team."

Red Bull geeft fout toe

Vervolgens verklaart Marko waarom Tsunoda niet als opvolger van Pérez was uitgekozen. "Yuki was te inconsistent. Dat is waarom we unaniem voor Lawson hadden gekozen. Echter, door de toenemende druk kon hij niet presteren, al vanaf de eerste dag in Australië. Vanaf dat moment is hij in een spiraal terechtgekomen. Hij was als een verslagen boxer - het is heel lastig om daar uit te komen. In dat opzicht was het een fout [om Lawson in de Red Bull-cockpit te zetten]", concludeert de hoofdadviseur.

