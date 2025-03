Yuki Tsunoda mag dan eindelijk instappen bij Red Bull Racing. De Oostenrijkse formatie heeft zojuist bevestigd dat de Japanner de kersverse teamgenoot wordt van Max Verstappen voor zijn thuis-Grand Prix. Liam Lawson moet de stap terugzetten richting zusterteam Racing Bulls. Tsunoda reageert kort maar krachtig op het nieuws.

Het avontuur bij het hoofdteam van de energiedrankfabrikant mocht maar twee raceweekenden duren voor Liam Lawson. Hij had slechts 11 Grands Prix achter zijn naam staan bij AlphaTauri en VCARB (nu Racing Bulls), toen hij afgelopen december werd aangekondigd als de opvolger van Sergio Pérez. Red Bull kon rekenen op kritiek van fans die vonden dat Tsunoda de kans had verdiend, aangezien hij al vier seizoenen bij het zusterteam uit Faenza achter de rug had. Die kans krijgt Tsunoda nu dus alsnog. Lawson kwalificeerde zich als achttiende in Australië en als twintigste en laatste voor de beide races in China. De Nieuw-Zeelander scoorde geen enkel puntje.

Reactie Tsunoda

Lawson liet niet genoeg zien om zijn zitje bij Red Bull Racing te mogen behouden en dus wordt hij weer geplaatst bij Racing Bulls. Teambaas Christian Horner verklaarde de rijderswissel in een statement: "We weten dat er een hoop werk te doen is met de RB21 en Yuki zijn ervaring zal heel belangrijk zijn in het ontwikkelen van de huidige auto. We verwelkomen hem bij het team en kijken ernaar uit dat hij achter het stuur van de RB21 kruipt."

Een quote van Tsunoda was niet te vinden in het officiële bericht van Red Bull, maar de nieuwe ploegmaat van Verstappen voor de race op het Suzuka International Racing Course reageerde wel kort maar krachtig op social media. "Ik ben klaar voor de uitdaging die komen gaat", zo schreef hij.

