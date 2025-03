Volgens Ralf Schumacher hebben Red Bull-teambaas Christian Horner en Helmut Marko met de rijderswissel tussen Liam Lawson en Yuki Tsunoda hun hand overspeeld. De Duitser wijst naar Red Bull, dat ooit een topteam was onder leiding van Dietrich Mateschitz als grote kapitein. Hij vermoedt echter ook dat de inmiddels overleden oprichter van het blikjesbedrijf zich in zijn graf zou omdraaien vanwege alles wat er momenteel rondom het team speelt.

Het team van Red Bull heeft zich de afgelopen dagen wederom getoond als een van de meest meedogenloze teams in de Formule 1. Waar de een simpelweg wijst op de topsportmentaliteit, ziet de ander een team dat naarstig op zoek is naar een geschikte tweede rijder naast Max Verstappen en daarin telkens de verkeerde keuze maakt. Schumacher gaat in de podcast Backstage Pit Lane in op de huidige status van het team.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull zonder Mateschitz

Mateschitz was niet alleen de oprichter van Red Bull, maar ook het Formule 1-team kwam uiteindelijk uit zijn koker. In oktober 2022 kwam het bericht dat Mateschitz, na een lang ziekenbed, was overleden. Het team raakte daarna verwikkeld in een ware machtsstrijd, waarbij Horner, gesteund door de Thaise meerderheidsaandeelhouder, lijnrecht tegenover Marko stond. Inmiddels zijn die plooien grotendeels gladgestreken, maar volgens Schumacher is het team zonder Mateschitz aan het roer niet meer dan een middenmoter.

Oliver Mintzlaff (CEO Red Bull) & Dietrich Mateschitz

Marko en Horner maken er een potje van

"Dr. Helmut Marko speelt een fatale rol!" Zo opent Schumacher over de rijderswissel. Volgens de Duitser is Marko een voorstander van het laten debuteren van jong talent, maar legt hij diezelfde talenten te veel druk op. "Nu is het een complete chaos! Red Bull was ooit een topteam – vandaag de dag verzinkt het in middelmatigheid. Wat zou de overleden Dietrich Mateschitz hiervan vinden?" vraagt Schumacher zich af. Hij wijst vervolgens een schuldige aan voor de leegloop van het afgelopen seizoen: "Horner heeft het verpest! Persoonlijke machtsstrijd heeft het team verscheurd – en nu krijgt hij de rekening gepresenteerd. Een gigantisch probleem!"

Gerelateerd