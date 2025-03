Jacques Villeneuve heeft zijn licht laten schijnen op het op donderdag officieel gemaakte nieuws dat Yuki Tsunoda de vervanger is van Liam Lawson bij Red Bull Racing vanaf de F1 Grand Prix van Japan. Villeneuve is kritisch en ziet veel 'arrogantie'.

In gesprek met NZCasino stelt Villeneuve dat Lawson bij Red Bull met een hele andere houding aan zijn avontuur in F1 is begonnen in 2025 dan hij in 2023 deed toen hij inviel, iets wat in 2024 al begon. "Je moet in gedachten houden dat hij heel arrogant de Formule 1 inging. Vorig jaar kwam hij de Formule 1 in met de woorden hoe geweldig hij zou zijn en hij had een houding. Als de resultaten uitblijven, reageert iedereen nog feller. Het is eigenlijk het slechtste resultaat ooit in een Red Bull-auto. Dus hij betaalt daar zijn eigen prijs. Hij heeft zichzelf op een bepaalde manier in de problemen gebracht."

Villeneuve over Lawson bij Red Bull Racing

Villeneuve vervolgt: "Deze twee races hebben hem niet veel goeds gebracht in de paddock. Het is heel simpel en dat is het risico. Als je bij Red Bull begint, moet je er meteen staan. En dan is dit is de prijs die je moet betalen om in het beste team te worden geplaatst. Wil je dat risico nemen? Prima. Maar de andere kant is dat je een hoge prijs betaalt als het niet lukt. Zo is het nu eenmaal. En dat is oké. Zo hoort het ook te zijn." Villeneuve dacht wel dat Red Bull hem nog wat meer tijd zou geven. "Ik dacht dat ze hem misschien nog drie races zouden geven [aanstaande triple header] als ze terugkomen naar Europa, zodat ze dan een weloverwogen beslissing konden nemen." Dit was Lawson dus niet gegund.

Villeneuve over beslissing Red Bull

Volgens Villeneuve heeft Red Bull statistieken en data die de buitenwereld niet heeft en kunnen ze op basis daarvan een overwogen beslissing nemen. "Red Bull heeft de data die wij niet hebben, dus ze weten dat Lawson er gewoon niet is, en Suzuka is een gevaarlijk circuit. Je wilt daar niet zijn met de verkeerde mindset. Ze hebben al besloten dat hij eruitziet alsof hij is opgebrand, dus je kunt hem maar beter zo snel mogelijk vervangen, zodat hij misschien kan herstellen."

