Max Verstappen heeft nog een contract bij Red Bull Racing tot eind 2028. Maar wil hij nog wel bij de energiedrankfabrikant blijven, als de auto lastig te besturen blijft? Die vraag kreeg hij na de F1 Grand Prix van China en de viervoudig en regerend wereldkampioen reageert duidelijk en geërgerd.

Verstappen moet dit Formule 1-seizoen de 'Adrian Newey-vloek' zien te doorbreken. Het is een coureur nooit eerder in de geschiedenis van de koningsklasse gelukt om nog een wereldkampioenschap te winnen bij een team dat Newey heeft verlaten. De eerste twee raceweekenden van 2025 zijn dan ook niet vlekkeloos verlopen voor Verstappen. In Australië werd hij nog tweede dankzij een fout van Oscar Piastri tijdens een late regenbui, maar de McLarens waren duidelijk sneller. Tijdens de Sprint in China kon Verstappen de Ferrari van Lewis Hamilton niet bijhouden en moest zag hij Piastri aan zich voorbijgaan. De Red Bull-coureur moest tijdens de Grand Prix op het circuit van Shanghai zijn meerdere erkennen in beide McLarens evenals de Mercedes van George Russell en mocht geen beker mee naar huis nemen. Ondertussen ontvouwt zich ook het drama rondom het tweede Red Bull-stoeltje: de puntloze Liam Lawson wordt gedegradeerd richting zusterteam Racing Bulls en Yuki Tsunoda heeft de promotie gekregen.

Verstappen denkt aan niets anders

Verstappen kreeg na de Grand Prix van China de vraag van Sky Sports F1 hoe lang hij Red Bull Racing nog gaat geven, als de auto lastig te besturen blijft. Wil hij met alle liefde blijven helpen of vertrekt hij liever? "Ik krijg dit wel vaker te horen", begon de Limburger geïrriteerd. "Maar voor mij verandert er niks. Ik ben zelfs heel relaxed en positief in mijn gedachten. Ik geniet van het leven, dus ja... Elke keer wanneer ik weer in de auto spring, doe ik gewoon mijn stinkende best. Eerlijk gezegd denk ik aan niets anders dan dat. Ik voel me over het algemeen goed over het leven, of dat nou in de auto is of daarbuiten. Dat is uiteindelijk wat er het meest toe doet."

