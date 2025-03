Jeremy Clarkson heeft in zijn column voor The Sun hard uitgehaald naar de huidige media-verplichtingen van Formule 1-coureurs. Volgens hem doen de vele interviews de mystiek van de coureurs teniet, iets wat men vroeger bijvoorbeeld met James Hunt associeerde. Volgens Clarkson besteden coureurs veel te veel tijd aan de media.

De columnist vindt het opmerkelijk dat de F1-coureurs in feite maar een paar uur per week in de auto zitten, maar daar honderden uren aan interviews tegenover hebben staan. Hij vergelijkt dit met voetballers, die na een wedstrijd vaak maar één of enkele vragen hoeven te beantwoorden, terwijl de coureurs constant in de schijnwerpers staan. Deze woorden van Clarkson zijn niet nieuw, want we zagen recentelijk nog dat zowel Fernando Alonso als Max Verstappen hun frustratie over de vele vragen lieten blijken tijdens de Grand Prix van Australië.

Artikel gaat verder onder video

Mystiek coureurs verdwijnt

In zijn column gaat Clarkson nog een stapje verder en bekritiseert hij hoe de mediaverplichtingen de energie van de coureurs opvreten. “Wanneer je een Formule 1-coureur bent, besteed je drie uur per week aan het rijden van je auto en driehonderd uur aan interviews met elke persoon met een iPhone,” zo schrijft Clarkson. Deze vermoeidheidsklachten zijn iets wat we ook steeds vaker terughoren in de paddock, want het is een thema dat ook buiten de column van Clarkson steeds meer leeft in de huidige F1-discussies. De coureurs worden zowel sportief als mediatechnisch enorm onder druk gezet.

Buiten de baan

De mystiek van de coureurs verdwijnt door de constante mediabelichting, zo concludeert Clarkson. Hij wil dan ook terug naar de tijd waarin coureurs zoals James Hunt een mysterie waren. “Ik wil eigenlijk niet weten wat ze na de race doen of waar ze op vakantie gaan,” zegt hij. “In mijn hoofd zijn ze allemaal James Hunt. En niet een of ander model in een tandpastareclame.” De vraag is echter of de Formule 1 de balans ooit nog kan herstellen tussen het sportieve en de huidige media-gedreven wereld, want in 2025 staan er ook in andere delen van de sport, zoals bij Red Bull en Ferrari, extra ogen op zowel de prestaties als de druk op de coureurs.