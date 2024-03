Het liefdesleven van Lewis Hamilton blijft over het algemeen een groot vraagteken. De zevenvoudig wereldkampioen weet het geluk dit seizoen op de baan maar niet te vinden, dus lijkt hij nu een poging te wagen om naast het circuit zijn geluk wél te vinden op een speciale datingapp.

De datinggeschiedenis van de Britse coureur kan over het algemeen op veel interesse van Formule 1-fans wereldwijd rekenen. Hamilton ging natuurlijk lange tijd met Pussycat Dolls-zangeres Nicole Scherzinger en na het uit elkaar gaan is de recordkampioen al met verschillende andere beroemde dames in verband gebracht. Onder meer Rita Ora, Rihanna en Shakira zijn met Hamilton in verband gebracht. Tot een serieuze relatie lijkt het na Scherzinger echter nooit gekomen te zijn.

Raya

Inmiddels tikt Hamilton de 38 jaar aan en gaat hij dus nog steeds als vrijgezel door het leven. Afgelopen winter leek hij te daten met het Braziliaanse model Juliana Nalú, maar ook dat lijkt niks geworden te zijn. Volgens The Sun heeft Hamilton zich namelijk ingeschreven op Raya, de datingapp voor beroemdheden. Raya is een exclusieve app waar mensen met veel geld, volgers en aanzien zich op kunnen aanmelden. Volgens het Britse medium heeft Hamilton zich voor de Australische Grand Prix aangemeld op de app met de tekst in zijn profiel: "Op bezoek in Melbourne vanuit Monaco'. Of Hamilton al succes heeft gehad met de app, is nog niet bekend.

