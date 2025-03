Sebastian Vettel denkt dat Max Verstappen in staat is om dit seizoen zijn vijfde achtereenvolgende wereldkampioen te winnen, en doet uit de doeken dat de twee geregeld contact met elkaar hebben.

Max Verstappen staat momenteel op vier achtereenvolgende wereldkampioenschappen in dienst van Red Bull Racing. Een zeer indrukwekkende prestatie, maar het is niet de eerste keer dat een Red Bull-coureur dit weet te flikken. Tussen 2010 en 2013 deed Sebastian Vettel dit eerder al eens, waarna het hybride-tijdperk aanbrak en de dominantie van Red Bull Racing verloren ging. Het verhaal van Vettel heeft veel overeenkomsten met het heden, want ook nu is het zeer de vraag of Verstappen een vijfde titel op rij veilig weet te stellen, omdat de Red Bull momenteel niet competitief genoeg is.

Vijf titels op rij voor Verstappen?

Gevraagd naar of hij denkt dat Verstappen het klusje weet te klaren, vertelt Sebastian Vettel in de podcast BBC Sportsworld: "Het zou wel kunnen. Toen hij op het punt stond om het record te verbreken voor de meeste achtereenvolgende overwinning, had ik contact met hem." Vettel doelt daarmee op het seizoen van 2023, waar Verstappen tien races op rij won. Daarmee verbrak hij het record van negen, dat op naam stond van Vettel.

Record voor meeste overwinningen

"Ik stond op negen zeges en op een gegeven moment evenaarde hij het. Ik zei tegen hem: 'jij bent beter dan ik. Ik weet zeker dat het je gaat lukken'", vervolgt Vettel. "Hij zei: 'Ik weet het niet, ik weet het niet.' En toen won hij er tien. Ik weet zeker dat hij het kan. Als iemand het kan met de Red Bull, is hij het. Maar we gaan het zien. Voor mij is het vooral gewoon spannend om naar te kijken."

