Carlos Sainz heeft afgelopen winter de overstap naar het team van Williams gemaakt, nadat hij bij Ferrari plaats moest maken voor de komst van Lewis Hamilton. De Spanjaard moest daarmee noodgedwongen een stap terugdoen in de pikorde, aangezien Ferrari een topteam is, en Williams langzaam een competitieve middenvelder weet te worden. Toch leek het er in eerste instantie veelbelovend uit te zien voor Sainz. Zo kwam hij tijdens de testdagen in Abu Dhabi en Bahrein erg goed voor de dag in zijn Williams.

Dip in performance Sainz

Maar daar is sinds de start van het nieuwe seizoen weinig van terug te zien. Tijdens de chaotische regenrace in Australië belandde Sainz in de muur, terwijl teammaat Alexander Albon met een vijfde plaats enorm belangrijke punten scoorde voor het team. In China reed de 30-jarige coureur op een kleurloze dertiende plaats, terwijl Albon met P9 opnieuw in de punten reed. Na afloop werden Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Pierre Gasly gediskwalificeerd, waardoor Sainz uiteindelijk tiende werd, en Albon P7 op zijn naam kreeg.

Hetzelfde materiaal als Albon

Sainz sprak na afloop van "een van de vreemdste duiken qua performance in mijn carrière", waarna al snel geruchten de kop op steken dat de Spanjaard wellicht niet in de daadwerkelijke 2025-auto zou rijden, maar met het 2024-exemplaar. Williams zou maar één 2025-auto volledig voorhanden hebben. Williams verwerpt dit: "The monocoque voor 2025 is een aangepaste versie van diens voorganger, maar het is dezelfde", zo citeert journalist Chris Medland een woordvoerder.

