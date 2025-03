Formula One Management (FOM) heeft gereageerd op de kritiek die Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur had op de boordradio’s die tijdens de Grand Prix van China werden uitgezonden. De FOM legt uit dat het niet de bedoeling was om een misleidend verhaal naar buiten te brengen en wijst op de andere situaties die zich op dat moment op de baan afspeelden.

Dat Lewis Hamilton en zijn race-engineer Riccardo Adami nog aan elkaar moeten wennen, bleek al tijdens de Grand Prix van Australië. Daar werd de zevenvoudig wereldkampioen door zijn engineer gewezen op de ‘K1’-optie die beschikbaar was, waarop Hamilton meerdere keren aangaf dat hij daarvan op de hoogte was. In China ontstond het beeld dat Hamilton met tegenzin gehoor gaf aan de teamorder, terwijl volgens Vasseur het hele idee juist bij de Engelsman vandaan kwam.

FOM maakt er een show van

De coureurs hebben zich de afgelopen weken al uitgesproken over de verzonnen verhaallijnen in de Netflix-serie Drive to Survive. Hoewel Vasseur dat niet expliciet als voorbeeld aanhaalde, ziet hij een vergelijkbare situatie bij de FOM met betrekking tot de boordradio’s. “Dit is echt een grap van FOM, omdat de beslissing eerst van Lewis kwam. Lewis vroeg ons om te wisselen. Maar om er een show van te maken en onnodige commotie te veroorzaken, zonden ze alleen het tweede deel van de vraag uit. Dit ga ik met hen bespreken. We werken samen als team en overwegen wat het beste is voor Ferrari. Het was voor de race al afgesproken tussen de coureurs en is dus geen probleem.”

Reactie FOM

De FOM heeft nu ook gereageerd. Tegenover PlanetF1 legt de commerciële rechtenhouder van de Formule 1 uit dat het simpelweg een samenloop van omstandigheden was. “Het was absoluut niet de bedoeling om een misleidend verhaal te presenteren over de teamradio van Ferrari. Door andere situaties die zich tijdens de race voordeden, werd de boodschap van Lewis niet overgebracht, maar dat was niet opzettelijk,” aldus een woordvoerder van de Formule 1.

