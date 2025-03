De tweede Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2025 staat voor de deur. Oscar Piastri heeft zijn eerste pole position gepakt en mag de wedstrijd in China dus vanaf de eerste plek aanvangen. Hij deelt de voorste rij met George Russell. Ze zullen op de hielen worden gezeten door Lando Norris en Max Verstappen. Dit is hoe je de race gratis op tv kan zien.

Het raceweekend op Shanghai International Circuit is in de nacht van donderdag op vrijdag van start gegaan met de eerste vrije training om 4:30 uur Nederlandse tijd, gevolgd door de sprintkwalificatie. Lewis Hamilton won de Sprint, maar kwam niet verder dan P5 in de kwalificatie. Piastri was het snelst in de sessie die de startgrid voor de race van deze zondag bepaalde. Hier in Nederland zijn er twee verschillende manieren waarop je elke sessie van de Formule 1 kunt volgen: F1 TV, het officiële streamingsplatform van de koningsklasse, en Viaplay, de Scandinavische streamingdienst die sinds 2022 de uitzendrechten in handen heeft.

RTL Deutschland

Voor de meeste Grands Prix heb je dus F1 TV of het betaalde platform van Viaplay nodig om de kwalificaties en de races live te kunnen zien. Er zijn echter een paar uitzonderingen en daar mogen we onze oosterburen voor bedanken. Vorig jaar is RTL Deutschland namelijk een samenwerking aangegaan met Sky Sports Deutschland. Dat betekent dat niet meer alles van de Formule 1 achter de betaalmuur van Sky Sports zit verborgen in Duitsland. Opnieuw zijn zeven races live te volgen op RTL en het aantal kwalificaties is uitgebreid van zeven naar elf.

China is een van de raceweekenden die valt onder de samenwerking van RTL en Sky Sports. Aangezien RTL Deutschland een open en gratis kanaal is in ons land, kunnen de Nederlandse autosportfans, die geen F1 TV of Viaplay hebben, dus wel de zaterdagssessie kijken zonder vertraging. De race in Shanghai wordt op vandaag op 23 maart verreden en vanwege het tijdsverschil moesten we vroeg opstaan, want het begint al om 8:00 uur Nederlandse tijd. Met een voorbeschouwing van een uur is de uitzending van RTL van start gegaan om 7:00 uur.

RTL Deutschland is voor Ziggo-klanten te vinden op kanaal 58 en voor KPN-klanten momenteel op kanaal 47. De Grands Prix van China, Emilia-Romagna, Spanje, Canada, België, Nederland en Las Vegas zullen daar live en gratis te zien zijn. Daar komen de kwalificaties van Japan, Monaco en Singapore nog bij. De kwalificatie van Australië werd ook gratis uitgezonden.

