Max Verstappen start op zondag vanaf de vierde stek tijdens de Grand Prix van China en de Nederlandse coureur weet dat het een lastig karwei wordt om op zondag veel punten bij elkaar te rijden. Een overwinning, daar lijkt hij al helemaal niet aan te denken.

Het Formule 1-seizoen is van start en Verstappen en Red Bull hebben het voorlopig zeker niet gemakkelijk. Inmiddels is het geen geheim meer dat het team van McLaren de zaakjes meer dan uitstekend voor elkaar heeft en lijkt Verstappen samen met Red Bull echt enorm aan de bak te moeten, wil hij voor de vijfde keer op rij het wereldkampioenschap pakken. Het jaar is natuurlijk nog lang en bij de Oostenrijkse renstal zal men alle zeilen bijzetten om het gat te dichten in het restant van het seizoen.

Bezorgde Max

Dit weekend zal het bovendien lastig worden om het podium te behalen, zo weet Verstappen: "De verschillen in de kwalificatie met de top waren best klein, maar dat voelt voor mij niet als heel realistisch. We hebben vandaag nog wel wat dingen veranderd aan de auto en hopelijk helpt dat een beetje. Maar ik verwacht niet dat het een verschil van dag en nacht is. Dat we ineens McLaren kunnen bijhouden. Het zal lastig worden. Het gat (met de beste auto, red.) is groter dan vorig jaar. Het is duidelijk dat we er niet goed voorstaan. Of ik bezorgd ben? Ja. Dat mag ook wel, toch?", zo zegt hij in gesprek met De Telegraaf.

Uitvalbeurten

Ook bij de Britse collega's van Sky Sports maakt de Nederlander zich geen illusies. Hij start achter beide McLarens en George Russell en op de vraag hoe Verstappen morgen de race zou kunnen winnen is hij luid en duidelijk: "Als ze allemaal uitvallen aan de kop van het veld", zo klinkt het vanuit Verstappen. Nadat hij vervolgens te horen krijgt dat hij beter is dan dat en geen uitvalbeurten nodig heeft, weigert hij daarin mee te gaan: "Dat heb ik wel nodig. We zijn gewoon niet snel genoeg", zo besluit de viervoudig wereldkampioen.

