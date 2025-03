Liam Lawson hecht weinig waarde aan de woorden van Zak Brown. De McLaren-CEO liet tijdens het raceweekend in Australië doorschemeren niet te begrijpen waarom Red Bull Racing voor de Nieuw-Zeelander is gegaan.

Liam verrijdt dit seizoen bij Red Bull Racing zijn eerste volledige jaar in de koningsklasse van de autosport. In het verleden deed hij als invaller ervaring op bij het zusterteam, waarna teambaas Christian Horner eind 2024 besloot Lawson als opvolger van Pérez aan te wijzen. Daarmee ging de Brit voorbij aan Yuki Tsunoda, die in dienst van Racing Bulls al enkele jaren op zijn kans bij de Oostenrijkse grootmacht wacht.

Teleurstellend Red Bull-debuut Lawson

Het debuut van Lawson in Australië was echter niet direct een succes. In de kwalificatie bleef de 22-jarige coureur steken in Q1, om in de race uiteindelijk in de muur te eindigen. Zak Brown liet die kans niet onbenut om de concurrentie even een loer te draaien, door in de media te zeggen dat Red Bull rare rijderskeuzes maakt, en Tsunoda in dat stoeltje zou moeten zitten. De Japanner draaide in Melbourne namelijk juist een erg sterk weekend.

Pittige woorden Zak Brown

Maar Lawson laat zich niet van de wijs brengen: "Ik kan me eerlijk gezegd niet druk maken om wat Zak zegt", citeert Motorsport.com. "Ik heb nooit met hem gesproken, geloof ik. En de afgelopen twee weken heb ik geen social media gelezen. Het belangrijkste is dat we een goed weekend hebben, daarom zijn we hier. Na één race kun je niet meteen in een negatieve spiraal belanden, maar we hebben hoge verwachtingen. Melbourne voldeed niet aan die van mij, dus we richten ons gewoon op een sterk weekend.

