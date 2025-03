Red Bull-teambaas Christian Horner is uitermate blij met de tweede plek van Max Verstappen tijdens de openingsrace in Melbourne. De Brit stelt dat het erg bemoedigend was dat de Nederlander om de zege kon knokken en benadrukt dat zijn team de juiste beslissingen heeft genomen.

Verstappen begon de wedstrijd in Melbourne vanaf P3, maar wist Piastri direct te verschalken in de openingsronde. De Nederlander lag lange tijd op P2, maar maakte een klein foutje en kwam te wijd uit in bocht vier, waardoor de Australiër hem uiteindelijk weer kon passeren. Daarna begon het opnieuw te regenen en ontstond er chaos op de baan. Beide McLaren-coureurs gleden van de baan en enkele ronden later kwamen ze binnen voor intermediates. Ook Verstappen, die op dat moment aan de leiding lag, wisselde naar vers rubber. In de slotfase van de race wist Verstappen de tweede plek te veroveren en kon hij nog druk zetten op Norris, die aan de leiding ging. De McLaren-coureur hield echter het hoofd koel en won de eerste wedstrijd van het seizoen. Teamgenoot Liam Lawson wist de race niet te finishen.

Artikel gaat verder onder video

Strategisch juiste calls gemaakt

In gesprek met Viaplay reageert de teambaas uitsluitend op de prestaties van Verstappen: "Het was een fantastische race. Het zou altijd lastig worden onder deze omstandigheden. Strategisch hebben we de juiste keuzes gemaakt. Max reed een erg goed eerste rondje en wist Oscar [Piastri] direct in te halen." Na de openingsrondes kwamen de McLarens echter op snelheid, en dat zag Horner ook. "De McLarens waren op dat moment in de race erg sterk. Ze konden een gaatje slaan, maar toen het begon te regenen, hebben we de juiste beslissing genomen en ook op het juiste moment gewisseld naar droogweerbanden," aldus de teambaas.

Bemoedigend resultaat

Verstappen zag het McLaren-duo voor zich van de baan gaan, en Horner wijst op een strategische keuze van zijn team: "Toen namen we een klein gokje met de overcut, en dat lukte bijna. De laatste zes ronden waren erg spannend; Max had bijna de overwinning van Lando gestolen. Een goede start van het seizoen." Van tevoren werd Red Bull misschien als derde of vierde team ingeschat, maar Horner is blij dat dit niet bleek te kloppen. "Het is erg bemoedigend dat we in de eerste race al meedoen om de overwinning. Veel mensen hadden dat niet voorspeld."

Gerelateerd