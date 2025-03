Lewis Hamilton is officieel begonnen aan zijn eerste jaar bij het team van Ferrari, maar een helemaal gelukkig weekend beleeft de Britse rijder voorlopig nog niet op Australische bodem. Jack Plooij geeft aan meer van Hamilton verwacht te hebben en betwijfelt of dat snel gaat komen bij de zevenvoudig wereldkampioen.

Ferrari beschikt vanaf dit seizoen over de diensten van zevenvoudig kampioen Hamilton. De Brit was toe aan een verandering van omgeving na elf jaar dienstverband bij Mercedes en dus besloot hij om in de herfst van zijn loopbaan nog eens te gaan snuffelen bij de illustere Italiaanse renstal. Aan het begin van 2024 werd de Formule 1-wereld opgeschud toen Hamilton - die eigenlijk vorig seizoen nog een nieuw contract bij Mercedes tekende - besloot om na dit seizoen bij de Zilverpijlen te vertrekken voor een avontuur in Maranello. Nu is het eindelijk zover en gaan we zien wat hij allemaal kan flikken in het Ferrari-rood.

Door sommige kenners wordt er - mede door de goed lijkende Ferrari - zelfs gesuggereerd dat Hamilton dit jaar zijn achtste titel zou kunnen pakken. De Britse rijder is echter nog niet heel voortvarend begonnen aan zijn eerste seizoen in Italiaanse dienst en hij wist niet aan de tijd van teamgenoot Charles Leclerc te komen in de kwalificatie. Ook op de vrijdag wist de zevenvoudig wereldkampioen niet te komen aan de tijden van Leclerc en dat zorgt voor vraagtekens in het Race Café op Ziggo Sport: "Ik had ook wel verwacht dat Hamilton ervoor zou staan", stelt Plooij.

De analist vervolgt: "Niet dat ik verwacht had dat die auto zo goed was, maar als Hamilton wat had willen laten zien, had hij dat nu meteen moeten doen." Vervolgens krijgt hij van presentatrice Shelly Sterk de vraag of hij verwacht dat het in de rest van het weekend beter zal gaan met de man die dit seizoen zo vurig hoopt om zijn achtste titel te pakken: "Poeh, niet morgen. Over een paar races misschien, laten we het hopen."

