Max Verstappen zal de F1 Grand Prix van Australië aan mogen vangen vanaf de derde startpositie. De coureur van Red Bull Racing is tevreden met zijn kwalificatie, zeker aangezien hij er tijdens de vrije trainingen minder goed bij zat. Hij moet echter wel toegeven dat het gat naar McLaren groot is.

Op de zondag zullen de twee papajakleurige wagens van Lando Norris en Oscar Piastri de eerste startrij innemen. McLaren domineerde de tweede run van Q3 op het Albert Park Circuit in Melbourne, maar in de eerste run maakten ze nog foutjes. Norris zag zijn tijd afgenomen worden vanwege track limits en Piastri ging in de een na laatste bocht het gras op. Verstappen stond daardoor halverwege de laatste sessie bovenaan, maar aan het eind moest hij vier tienden toegeven door flinke verbeteringen van de McLarens.

Gat is groot

"De auto is wel iets verbeterd ten opzichte van gisteren", reageerde Verstappen, toen hij bij Viaplay werd geconfronteerd met het feit dat hij na de vrije trainingen nog had gezegd dat hij blij zou zijn met het überhaupt halen van Q3. "Maar uiteindelijk als je dat gat ziet in Q3, dan geeft dat wel aan dat we er nog niet helemaal zijn." Dat gat van vier tienden komt niet als een verrassing voor hem. "Ik ben al blij dat ik derde ben. Op zich was de balans niet zo verkeerd, maar [we zijn] net wat te langzaam. Dat moet je gewoon accepteren. Dit is pas het eerste raceweekend en hopelijk kunnen we nu stappen zetten met de auto. Maar het is natuurlijk wel een groot gat."

Regen op zondag

Geen fouten maken was volgens Verstappen de sleutel tot het behalen van de derde plek. "Ik denk niet dat ik [fouten] heb gemaakt, dus ik ben wel blij met de prestatie van Q1 naar Q2 en naar Q3." De McLarens in de race proberen te verslaan wordt een flinke uitdaging. "Ik denk niet dat we de racepace van de McLaren hebben. En ten opzichte van Ferrari en Mercedes... Het is lastig, ik weet het niet. Ik heb zelf niet veel rondjes gereden in VT2, dus het is moeilijk te zeggen hoe lang mijn banden heel blijven. Morgen is er ook een kans dat het regent, dus dan is het weer heel anders."

Wat voor weer het wordt op zondag, maakt Verstappen eigenlijk niet uit. "We zien morgen ná de race wel of ik blij ben met regen. Het maakt mij niet zoveel uit. Of het nou 40 of 20 graden is, droog of nat, of ijskoud of helemaal ijs. IJs is ook prima."

